Na temelju članka 16. Statuta i članka 2. Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepan Lakušić raspisuje Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2025./2026.

Rok za prijavu na Natječaj je petak 28. kolovoza 2026. do 16 sati.

Prijava radova za Rektorovu nagradu obavlja se popunjavanjem odgovarajućih obrazaca na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu.

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za ak. god. 2025./2026.

Pravilnik o dodjeli Rektorove nagrade (pročišćeni tekst, 24. veljače 2023.)

Više informacija dostupno je na stranici Sveučilišta u Zagrebu.

Rok za dostavu prijava fakultetskom povjerenstvu i kriteriji za ocjenu izvrsnosti studentskih radova bit će objavljeni uskoro.