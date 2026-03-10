Pozivamo vas da nam se pridružite na drugoj ovogodišnjoj tribini iz ciklusa Od teorije do historije:

Otpor intelektualaca u prošlosti i sadašnjosti

Prije desetak godina, pokušaj rasprava o kontroverznim povijesnim pitanjima u javnoj sferi obično bi se prekidao doskočicom da „povijest treba ostaviti povjesničarima“. Danas, kada su rasprave o povijesti sveprisutne, čini se da se glas povjesničara sve teže probija kroz buku, a postavlja se pitanje koliko je uopće poželjan ili utjecajan. Fenomen je to koji nije specifičan samo za povjesničarsku struku, a definitivno se intenzivirao u razdoblju pandemije COVID-19 i u postpandemijskom svijetu. Postavlja se stoga pitanje: je li došlo do fundamentalnih promjena u društvenom položaju i razumijevanju intelektualaca? Tko su uopće javni intelektualci danas i koji je njihov društveni domet? Je li situacija u Hrvatskoj odraz globalnih kretanja ili ima svoje specifičnosti? Je li položaj intelektualaca danas prekarniji nego ikad prije? Raspravu o ovim i drugim povezanim pitanjima otvaramo povodom objave nove knjige Dejana Jovića Otpor intelektualaca u kojoj analizira ulogu i sudbine intelektualaca koji su se usudili suprotstaviti moći neovisno o reperkusijama svoje javne djelatnosti.

Sudionici: Branimir Janković, Dejan Jović, Hrvoje Klasić

Moderira: Nikola Tomašegović

Datum i vrijeme održavanja: 17. 3. u 19:00 h

Mjesto održavanja: Filozofski fakultet, dvorana D1

Organizatori: Centar za teorijska istraživanja u humanistici i institucionalni istraživački projekt Izazovi intelektualne povijesti: recepcije, preobrazbe i upotrebe političkih ideja