U četvrtak 5. ožujka 2026. godine u Vijećnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu održana je dodjela nagrada Zaklade Dr. Ljerka Markić-Čučuković. Zaklada je osnovana radi nagrađivanja najboljih studenata bibliotekarstva Sveučilišta u Zagrebu te knjižnica, ustanova, udruga i pojedinaca, koji promiču knjižničarsku struku i bibliotekarstvo općenito.

Okupljenima su se u pozdravnim i uvodnim govorima obratili dekan prof. dr. sc. Domagoj Tončinić, predsjednica Zakladnog odbora prof. dr. sc. Ana Barbarić i pročelnik Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti prof. dr. sc. Krešimir Pavlina.