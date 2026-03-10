U četvrtak 5. ožujka 2026. godine u Vijećnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu održana je dodjela nagrada Zaklade Dr. Ljerka Markić-Čučuković. Zaklada je osnovana radi nagrađivanja najboljih studenata bibliotekarstva Sveučilišta u Zagrebu te knjižnica, ustanova, udruga i pojedinaca, koji promiču knjižničarsku struku i bibliotekarstvo općenito.
Okupljenima su se u pozdravnim i uvodnim govorima obratili dekan prof. dr. sc. Domagoj Tončinić, predsjednica Zakladnog odbora prof. dr. sc. Ana Barbarić i pročelnik Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti prof. dr. sc. Krešimir Pavlina.
Nagradu za najbolje studente informacijskih znanosti, smjera bibliotekarstvo u akad. god. 2024./2025. dobili su Leone Brašnić i Sofija Silobrčić. Nagradu za promicanje knjižničarske struke i bibliotekarstva općenito za 2025. godinu dobila je Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci za suorganizaciju 15. savjetovanja za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj s međunarodnim sudjelovanjem Narodne knjižnice u digitalnom svijetu te priređivanje monografije 150 godina Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci u kojoj je opisana povijest knjižnice od 1875. do 2025. godine.