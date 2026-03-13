Pozivamo sve zainteresirane studente diplomskih i doktorskih studija Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu da se prijave na natječaj za dodjelu dvije stipendije za pohađanje ljetne škole Summer School in Critical Theory and Praxis: Literature and Society koja će se od 5. do 12. srpnja 2026. u Palači Moise u Cresu.

Stipendija za studente diplomskih studija Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

– iznos stipendije 750 eura (školarina, nastavni materijali, ručkovi, izlet s ručkom, ulaznica za muzej, završna večera)

– put i smještaj polaznici sami financiraju

Temeljni kriteriji za prijavu:

– završen prijediplomski studij

– upisan diplomski studij na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Dodatni kriteriji koji će se razmatrati pri rangiranju prijava:

– izvrsnost u studiju

– dodatni studentski angažman (studentske konferencije, uredništva studentskih časopisa, rad u studentskim udrugama i dr.) i postignuća (nagrade, publikacije)

Dokumentacija:

– kratki životopis

– potvrda o završenom prijediplomskom studiju s prijepisom ocjena

– potvrda o upisanom diplomskom studiju

– motivacijsko pismo

– potvrde o dodatnom studentskom angažmanu

Stipendija za studente doktorskih studija Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

– iznos stipendije 750 eura (školarina, nastavni materijali, ručkovi, izlet s ručkom, ulaznice, završna večera)

– put i smještaj polaznici sami financiraju

Temeljni kriteriji za prijavu:

– završen diplomski studij

– upisan doktorski studij na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Dodatni kriteriji koji će se razmatrati pri rangiranju prijava:

– izvrsnost u studiju

– dodatni studentski angažman (studentske konferencije, uredništva studentskih časopisa, rad u studentskim udrugama) i postignuća (nagrade, publikacije)

Dokumentacija:

– kratki životopis

– potvrda o završenom diplomskom studiju s prijepisom ocjena

– motivacijsko pismo

– potvrde o dodatnom studentskom angažmanu

Rok za prijavu: 15. travnja 2026.

Prijave slati mailom na: caponeu@ffzg.hr