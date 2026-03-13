Stipendija za studente diplomskih studija Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
– iznos stipendije 750 eura (školarina, nastavni materijali, ručkovi, izlet s ručkom, ulaznica za muzej, završna večera)
– put i smještaj polaznici sami financiraju
Temeljni kriteriji za prijavu:
– završen prijediplomski studij
– upisan diplomski studij na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
Dodatni kriteriji koji će se razmatrati pri rangiranju prijava:
– izvrsnost u studiju
– dodatni studentski angažman (studentske konferencije, uredništva studentskih časopisa, rad u studentskim udrugama i dr.) i postignuća (nagrade, publikacije)
Dokumentacija:
– kratki životopis
– potvrda o završenom prijediplomskom studiju s prijepisom ocjena
– potvrda o upisanom diplomskom studiju
– motivacijsko pismo
– potvrde o dodatnom studentskom angažmanu
Stipendija za studente doktorskih studija Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
– iznos stipendije 750 eura (školarina, nastavni materijali, ručkovi, izlet s ručkom, ulaznice, završna večera)
– put i smještaj polaznici sami financiraju
Temeljni kriteriji za prijavu:
– završen diplomski studij
– upisan doktorski studij na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
Dodatni kriteriji koji će se razmatrati pri rangiranju prijava:
– izvrsnost u studiju
– dodatni studentski angažman (studentske konferencije, uredništva studentskih časopisa, rad u studentskim udrugama) i postignuća (nagrade, publikacije)
Dokumentacija:
– kratki životopis
– potvrda o završenom diplomskom studiju s prijepisom ocjena
– motivacijsko pismo
– potvrde o dodatnom studentskom angažmanu
Rok za prijavu: 15. travnja 2026.
Prijave slati mailom na: caponeu@ffzg.hr