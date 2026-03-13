Stiže nam još jedno izdanje projekta It Starts With You u organizaciji eSTUDENT tima Evaluacije iz skupine Ljudski potencijali. It Starts With You poziv je svakom studentu da prepozna važnost brige o sebi te da učini prvi korak prema jačanju vlastitog mentalnog zdravlja. Kroz edukativne radionice i predavanja, kvalificirani profesori i stručnjaci predstavit će načine za prepoznavanje, reagiranje i prihvaćanje poteškoća mentalnog zdravlja kod sebe ili kod ljudi u svojoj okolini. Cilj je kroz ovu edukaciju potaknuti otvoreni razgovor o mentalnim poteškoćama, smanjiti stigmu koja ih često prati te ohrabriti sudionike da brigu o sebi prihvate kao sastavni dio svakodnevnog života. Studenti se ne trebaju osjećati sami u svojim problemima, a ovakav tip edukativnog sadržaja postepeno potiče otvorenost i podršku među studentskom zajednicom.

Prvi ciklus u ožujku će se održati u vidu jednog predavanja i jedne radionice. Predavanje će se održati 24.3 u 19h u dvorani D3 na FFZG-u na temu “Perfekcionizam pod mikroskopom, kada dobro nije dovoljno”, a predavačica je klinička psihologinja Anamarija Bogović. Predavanje će studentima približiti pojam perfekcionizma, kako on nastaje, predstaviti pozitivne i negativne strane perfekcionizma te kako može utjecati na mentalno zdravlje. Predavačica će u konačnici ponuditi i konkretne smjernice kako da pomognemo sebi ukoliko se susrećemo s problemom perfekcionizma.

Radionica će se održati 31.3. u 19h u A-201 na FER-u te će ju održati profesorica psihologije Daria Loos Glebov na temu “Studiranje između očekivanja i vrijednosti : tko postavlja pravila uspjeha? Ova radionica nudi prostor za razmišljanje o značenju uspjeha i njegovom utjecaju na pojedinca, a tematizira i kako razlikovati očekivanja od vlastitih vrijednosti. Kroz praktične vježbe i primjere iz svakodnevnog života, sudionici će dobiti konkretne alate za postavljanje realnih ciljeva i očuvanje ambicije bez sagorijevanja.

Prijave za obje aktivnosti ovog mjeseca službeno su otvorene, a prijaviti se možete putem forme.

Saznaj više!

Ako želite saznati više o ovome i ostalim projektima udruge eSTUDENT, posjetite web stranicu. Kako ne biste propustili najnovije informacije o radu Udruge, zaprati društvene mreže – Facebook, Instagram, Linkedln, TikTok i YouTube. Pretplatite se i na dvotjedni newsletter kako bi vas mogli obavijestiti o aktualnim projektima na mail.