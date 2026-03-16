Filozofski fakultet u Zagrebu obavještava kolege, prijatelje, djelatnike i studente Fakulteta da nas je u petak, 13. ožujka 2026., u 87. godini života napustio Branimir Šverko, profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu.

Posljednji ispraćaj profesora bit će u utorak 17. ožujka 2026. godine u 10 sati na krematoriju na Mirogoju.

Profesor Branimir Šverko djelovao je na Odsjeku za psihologiju od 1964. do 2009. godine. Tijekom svoje bogate akademske karijere obnašao je dužnost pročelnika Odsjeka za psihologiju i dekana Filozofskog fakulteta. Za svoj izniman znanstveni doprinos primio je Državnu nagradu za znanost za životno djelo 2016. godine.

Kao vrstan znanstvenik, predan nastavnik i cijenjen kolega, obilježio je mnoge naraštaje psihologa koji će ga pamtiti s dubokim poštovanjem, zahvalnošću i toplinom. Njegov stručni i ljudski trag trajno ostaje u našem Odsjeku, na Fakultetu i u hrvatskoj psihologiji.