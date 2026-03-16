U petak, 13. ožujka 2026., u Vijećnici Fakulteta održana je svečana dodjela stipendije koju stipendira rumunjska banka Exim Banca Românească studentu rumunjskoga jezika i književnosti Anti Banoviću.

Potvrdu o stipendiji kolegi Banoviću uručila je veleposlanica Rumunjske, Nj. E. Mihaela Cămărășan. Na svečanosti su osim veleposlanice govorili i dekan Filozofskog fakulteta prof. dr. sc. Domagoj Tončinić te pročelnica Odsjeka za romanistiku prof. dr. sc. Ivana Franić. Oboje su u svojim govorima istaknuli važnost podrške manjinskim filologijama i ulogu studija rumunjskog jezika i književnosti kao jedinstvenog u Republici Hrvatskoj, što je prepoznala i Exim Banca Românească.

Dobitnik stipendije zahvalio je na stipendiji, koja mu osim novčane potpore znači i priznanje dosadašnjega rada i veliki poticaj za nastavak, sponzoru, ali i Fakultetu i svojim profesorima.