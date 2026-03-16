Obavještavamo zainteresirane da su otvorene prijave na Program za stjecanje temeljnih andragoških kompetencija koji provodi Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
Program je namijenjen nastavnicima i drugim stručnjacima u obrazovanju odraslih koji žele steći temeljne andragoške kompetencije u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih (NN 144/2021.).
🔗 Prijave se podnose do 31. ožujka 2026. godine putem prijavnog obrasca ili QR koda.
Početak nastave: 15. travnja 2026.
Raspored održavanja nastave
Srijedom i četvrtkom | 16:00 – 19:30
Termini održavanja:
- 15. i 16. travnja 2026.
- 22. i 23. travnja 2026.
- 29. i 30. travnja 2026.
- 6. i 7. svibnja 2026
- 14. svibnja 2026.
Cijena programa: 550 €
Podatci za uplate bit će objavljeni naknadno i poslani na e-mail adrese prijavljenih kandidata.
Za dodatne informacije možete nam se obratiti putem e-pošte:
📧 czo@m.ffzg.hr
Napomena: Program će se pokrenuti u slučaju dovoljnog broja prijavljenih polaznika.