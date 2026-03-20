Pozivamo vas na Francusko-hrvatski dan sveučilišne suradnje i poslovne mobilnosti koji Sveučilište u Zagrebu, u suradnji s Veleposlanstvom Francuske Republike u Republici Hrvatskoj, organizira u utorak, 24. ožujka 2026. od 9 do 13 sati na Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu, Ulica Radoslava Cimermana 88.

Događanje će se održati u dva dijela. U prvom dijelu čast nam je kao govornika ugostiti prof. Christinu Stange-Fayos, prorektoricu za međunarodnu suradnju iz Zajednice Sveučilišta i institucija u Toulouseu (Communauté d’universités et d’établissements de Toulouse) koja će održati uvodni govor na zanimljivu i aktualnu temu „Alijanse europskih sveučilišta kao novi model međunarodne akademske suradnje“.

Drugi dio događanja rezerviran je za okrugli stol na dvije teme prvenstveno usmjerene na sadašnje i buduće studente: Francuski kao jezik zapošljavanja te Studiranje u Francuskoj: studentska iskustva i mogućnosti studiranja i (Erasmus+) razmjene u Francuskoj, gdje ćemo izravno od studenata čuti njihova iskustva.

Paralelno s navedenim događanjima na istoj lokaciji održavat će se Sajam poslova na kojem će svoje aktivnosti i mogućnosti zapošljavanja predstaviti neke od francuskih tvrtki koje posluju u Republici Hrvatskoj, a bit će prisutni i pružatelji usluga podučavanja francuskog jezika te francuski savjetnici za vanjsku trgovinu iz francuskog veleposlanstva. Campus France (Francuski institut u Hrvatskoj) predstavit će stipendije francuske vlade, dok će studenti moći dobiti i informacije o mogućnostima Erasmus+ razmjene na sveučilišnom štandu.

Za prvi dio događanja osiguran je konsekutivni prijevod, a okrugli stol i sajam poslova održat će se na hrvatskom jeziku.