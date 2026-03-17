Što vas očekuje?

Posjetite Knjižnicu Filozofskog fakulteta , najveću društveno-humanističku knjižnicom u Hrvatskoj, i saznajte više o njenom bogatom fondu, uslugama i resursima dostupnim studentima i nastavnicima. Obilazak Knjižnice biti će organiziran u 10:30, 11:30, 12:30 i 13:30 sati . Mjesto okupljanja je ispred ulaza u Knjižnicu .

Odjel za akademsku prilagodbu predstavit će mogućnosti podrške i prilagodbe za studente s posebnim potrebama.

Info centar – sve što trebate znati o upisima! – Ako imate pitanja o upisima, naše studentice u Info centru bit će vam na raspolaganju od 10 do 15 sati. Inače, Info centar možete posjetiti i tijekom radnog tjedna, od 9 do 14 sati.

Studentski život iz prve ruke – Kako izgleda svakodnevica studenata Filozofskog fakulteta? Aktivni studenti iz raznih fakultetskih udruga, klubova i inicijativa podijelit će s vama svoja iskustva i pokazati vam što znači biti dio naše akademske zajednice.

Razgovor s profesorima i studentima – Na promotivnim pultovima moći ćete postaviti pitanja izravno nastavnicima i studentima, saznati više o kombiniranju dvopredmetnih studija i mogućnostima koje pruža naš fakultet.

Predstavljanje studijskih programa – Želite saznati više o određenom studiju? Od 10 do 15 sati u dvoranama D1, D2 i D3 održavat će se prezentacije svih naših studijskih grupa.

✨ Upoznajte buduće profesore i kolege. ✨ Otkrijte što znači biti student Filozofskog fakulteta. ✨ Saznajte sve informacije iz prve ruke i osjetite atmosferu fakulteta.

Bilo da se već vidite kao student Filozofskog fakulteta ili tek istražujete opcije za budući studij,

Dan otvorenih vrata pružit će vam uvid u sve što vas zanima!

Vidimo se 21. ožujka – jedva čekamo upoznati vas!