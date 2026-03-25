Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet raspisuje

NATJEČAJ za dolazak nenastavnog osoblja iz tvrtki i znanstvenih ustanova izvan RH u okviru Erasmus+ programa i osobno

Knjižnica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu organizira Tjedan međunarodne razmjene knjižničnog osoblja za strane dolazne knjižničare u ljetnom semestru akademske godine 2026./2027. Tjedan međunarodne razmjene knjižničnog osoblja – International Library Staff Exchange Week održat će se od 21. do 25. rujna 2026. godine u Zagrebu. Glavni cilj Tjedana međunarodne razmjene knjižničnog osoblja je promocija iskustva Knjižnice Filozofskog fakulteta u Zagrebu, istovremeno od međunarodnih sudionika dobiti različita iskustva i važne informacije. Također nam je važno promovirati Filozofski fakultet kao mjesto cjeloživotnog obrazovanja, i grad Zagreb te njegovu kulturnu i znanstvenu baštinu.

Za aktivnost:

Osposobljavanje nenastavnog osoblja – staff week na teme:

Umjetna inteligencija i knjižnice (usluge, poslovni procesi, etička pitanja…),

Otvorena znanost i otvoreni pristup (građanska znanost),

Upravljanje elektronskim i digitalnim resursima i povezani projekti,

Podrška Knjižnica istraživačima u znanosti i istraživanju (bibliometrija, upravljanje istraživačkim podacima…),

Knjižnične usluge.

Rok za prijavu putem online obrasca: 12. lipnja 2026.

Važne informacije:

Troškove puta i smještaja pokrivaju sudionici (ili ERASMUS+ projekt). Obratite se Međunarodnom uredu na svojoj matičnoj ustanovi jer se prisustvovanje može kvalificirati kao Erasmus+ mobilnost osoblja. Molimo vas da ne dogovarate putovanje prije nego što se potvrdi vaše sudjelovanje.

Objava rezultata natječaja i konačnog Programa planira se u srpnju 2026.

Kotizacija u visini 200 € uključuje ručak dobrodošlice, radnu večeru, razgled grada Zagreba i muzej. U program će biti uključen razgled Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet je član UNICA – inicijativa europskih sveučilišta , stoga će se natječaj objaviti i na platformi IMOTION Erasmus staff training.

Upiti i informacije Tatijana Petrić tpetric@m.ffzg.hr i Marija Vukovoja- Dugan mavukovo@m.ffzg.hr