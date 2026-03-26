Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu od 13. do 17. travnja 2026. organizira informativne sastanke za sve zainteresirane za upis na doktorske i sveučilišne specijalističke studije u akademskoj godini 2026./2027.

Pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže te na vrijeme osiguraju potrebne informacije za uspješnu prijavu i početak svog znanstvenog i stručnog usavršavanja!

Webinar za sve zainteresirane – 13. travnja 2026. u 12 sati 

U ponedjeljak 13. travnja 2026. u 12 sati održat će se online informativni sastanak (webinar) na kojemu će potencijalni doktorandi dobiti osnovne informacije o:

Pristupite webinaru putem poveznice.

Individualni sastanci s voditeljima studija od 13. do 17. travnja 2026.

Od 13. do 17. travnja 2026. održat će se individualni susreti voditelja i/ili zamjenika voditelja doktorskih i specijalističkih studija sa zainteresiranim kandidatima za upis na njihov studij.

Na ovim sastancima možete saznati više o:

  • specifičnostima i programima pojedinih doktorskih i specijalističkih studija,
  • uvjetima i načinu prijave,
  • postupku evaluacije kandidata,
  • hodogramu studija i mogućnostima koje studij nudi.

Raspored sastanaka po studijima:

  • Arheologija – utorak 14. 4. 2026. od 12.30 do 14 sati u prostoriji Zbirka Odsjeka za Arheologiju A-018
  • Etnologija i kulturna antropologija – utorak 14. 4. 2026. od 10 do 12 sati u prostoriji C-001
  • Filozofija – ponedjeljak 13. 4. 2026. od 15.30 do 17 sati u prostoriji A-106
  • Glotodidaktika  – četvrtak 16. 4. 2026. od 14.30 do 15.30 u prostoriji B-009
  • Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu – petak 17. 4. 2026. od 11 sati do 12:30 u prostoriji B-105
  • Informacijske i komunikacijske znanosti – utorak 14. 4. 2026. od 11 do 13 sati u prostoriji E-322 ili prema dogovoru (sspiran@m.ffzg.hr)
  • Moderna i suvremena hrvatska povijestu europskom i svjetskom kontekstu – srijeda 15. 4. 2026. od 15 do 17 sati u prostoriji C-113 
  • Pedagogija – srijeda 15. 4. 2026. od 10 do 12 sati u prostoriji C-201
  • Povijest umjetnosti, kulturna baština i vizualna kultura – utorak 14. 4. 2026. od 11 do 13 sati u prostoriji C-106
  • Predmoderna povijest –srijeda 15. 4. 2026. od 9 do 11 sati u prostoriji C-118                                 
  • Psihologija – četvrtak 16. 4. 2026. od 10 do 12 sati u prostoriji C-306
  • Sociologija – srijeda 15. 4. 2026. od 14 do 16 sati u prostoriji C-018
  • Klinička psihologija – utorak 14. 4. 2026. od 9 do 11 sati u prostoriji C-318

 