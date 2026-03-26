Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu od 13. do 17. travnja 2026. organizira informativne sastanke za sve zainteresirane za upis na doktorske i sveučilišne specijalističke studije u akademskoj godini 2026./2027.
Pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže te na vrijeme osiguraju potrebne informacije za uspješnu prijavu i početak svog znanstvenog i stručnog usavršavanja!
Izaberite svoj studij i pridružite se zajednici istraživača i stručnjaka na Filozofskom fakultetu u Zagrebu!
Webinar za sve zainteresirane – 13. travnja 2026. u 12 sati
U ponedjeljak 13. travnja 2026. u 12 sati održat će se online informativni sastanak (webinar) na kojemu će potencijalni doktorandi dobiti osnovne informacije o:
- studiranju na doktorskoj razini te doktorskim i specijalističkim studijima koji se izvode na Filozofskom fakultetu u Zagrebu,
- otvorenom Natječaju za upis kandidata na doktorske i sveučilišne specijalističke studije u ak. god. 2026./2027.
- mogućnostima mobilnosti,
- mogućnostima dvojnih doktorata,
- drugim važnim aspektima studija.
Pristupite webinaru putem poveznice.
Individualni sastanci s voditeljima studija od 13. do 17. travnja 2026.
Od 13. do 17. travnja 2026. održat će se individualni susreti voditelja i/ili zamjenika voditelja doktorskih i specijalističkih studija sa zainteresiranim kandidatima za upis na njihov studij.
Na ovim sastancima možete saznati više o:
- specifičnostima i programima pojedinih doktorskih i specijalističkih studija,
- uvjetima i načinu prijave,
- postupku evaluacije kandidata,
- hodogramu studija i mogućnostima koje studij nudi.
Raspored sastanaka po studijima:
- Arheologija – utorak 14. 4. 2026. od 12.30 do 14 sati u prostoriji Zbirka Odsjeka za Arheologiju A-018
- Etnologija i kulturna antropologija – utorak 14. 4. 2026. od 10 do 12 sati u prostoriji C-001
- Filozofija – ponedjeljak 13. 4. 2026. od 15.30 do 17 sati u prostoriji A-106
- Glotodidaktika – četvrtak 16. 4. 2026. od 14.30 do 15.30 u prostoriji B-009
- Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu – petak 17. 4. 2026. od 11 sati do 12:30 u prostoriji B-105
- Informacijske i komunikacijske znanosti – utorak 14. 4. 2026. od 11 do 13 sati u prostoriji E-322 ili prema dogovoru (sspiran@m.ffzg.hr)
- Moderna i suvremena hrvatska povijestu europskom i svjetskom kontekstu – srijeda 15. 4. 2026. od 15 do 17 sati u prostoriji C-113
- Pedagogija – srijeda 15. 4. 2026. od 10 do 12 sati u prostoriji C-201
- Povijest umjetnosti, kulturna baština i vizualna kultura – utorak 14. 4. 2026. od 11 do 13 sati u prostoriji C-106
- Predmoderna povijest –srijeda 15. 4. 2026. od 9 do 11 sati u prostoriji C-118
- Psihologija – četvrtak 16. 4. 2026. od 10 do 12 sati u prostoriji C-306
- Sociologija – srijeda 15. 4. 2026. od 14 do 16 sati u prostoriji C-018
- Klinička psihologija – utorak 14. 4. 2026. od 9 do 11 sati u prostoriji C-318