Katedra za metodiku nastave engleskog jezika Odsjeka za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu (FFZG) organizira The English Challenge (TEC), natjecanje u engleskom jeziku koje okuplja učenike osnovnih i srednjih škola iz cijele Hrvatske te predstavlja jedinstvenu platformu za povezivanje sveučilišta, obrazovnog sustava i lokalne zajednice.

Na ovogodišnje izdanje prijavilo se više od 220 učenika i gotovo 70 nastavnika-mentora iz 50 osnovnih i srednjih škola diljem Hrvatske. Sudionici će se natjecati u sedam različitih izazova: sricanje (Spelling Challenge), izlaganje (Presentation Challenge), debata (Debate Challenge), kratka priča (Story Challenge), pjesma (Music Challenge), film (Film Challenge) i predstava (Drama Challenge). Nakon svakog pojedinačnog nastupa članovi žirija natjecateljima će dati detaljne povratne informacije, dok će se na završetku događanja dodijeliti nagrade za najbolje izvedbe.

TEC je prvotno osmišljen kao festival engleskog jezika, a tek potom kao natjecanje. Cilj je događanja stvoriti inspirativno okruženje u kojem učenici mogu koristiti engleski jezik izvan učionice, razvijati kreativnost i samopouzdanje te razmjenjivati ideje s vršnjacima iz različitih dijelova Hrvatske. Ujedno, TEC omogućuje mentorima i nastavnicima razmjenu primjera dobre prakse u poučavanju jezika.

Organizatori ovim projektom žele učvrstiti poziciju FFZG-a kao vodeće institucije za jezično obrazovanje u Hrvatskoj, izgraditi platformu za izravnu suradnju fakulteta i školskog sustava te povećati vidljivost humanističkog pristupa poučavanju jezika u široj zajednici. Na taj se način teorija poučavanja engleskog kao stranog jezika prenosi u praksu, a engleski jezik izlazi iz okvira učionice i postaje sredstvo kreativnog izražavanja i javne komunikacije.

Događanje također pruža vrijedno iskustvo studentima Odsjeka za anglistiku i drugih studijskih programa, koji sudjeluju u organizaciji i provedbi natjecanja te razvijaju vještine vrjednovanja jezične proizvodnje učenika i rada u autentičnom obrazovnom okruženju. U pripremi i organizaciji ovogodišnjeg događanja sudjeluje više od 30 studenata-volontera s Odsjeka za anglistiku te Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti.

Svaki izazov ocjenjuje tročlani žiri koji čine student Odsjeka za anglistiku, nastavnik FFZG-a te izvorni govornik ili stručnjak iz relevantnog područja. Među članovima žirija nalaze se i ugledni međunarodni gosti, uključujući veleposlanika Australije, veleposlanicu Republike Irske, konzula Republike Irske, prvog tajnika Veleposlanstva UK-a, stručnjake iz Veleposlanstava SAD-a i Australije te profesore sa sveučilišta u UK-u.

The English Challenge na ovaj način postaje mjesto susreta učenika, nastavnika, studenata i međunarodnih stručnjaka te važna inicijativa koja povezuje akademsku zajednicu i obrazovni sustav, istodobno potičući kreativno i autentično korištenje engleskog jezika.

Više informacija o događanju dostupno je na mrežnoj stranici.