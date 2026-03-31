Na dan otvorenja izložbe – 2. travnja 2026. – Domagoj Burilović će na Filozofskom fakultetu održati javno predavanje „Prazni prostori Slavonije, Baranje i Srijema – bilježenje transformacija povijesne ruralne arhitekture“ (u 13.15 sati, Predavaonica A125) i radionicu za studente etnologije i kulturne antropologije „Fotografija kao sredstvo istraživanja i izražavanja“ (u 14 sati, Predavaonica A 125).

O umjetniku

Umjetnik Domagoj Burilović (Vinkovci, 1987.) diplomirao je slikarstvo 2012. godine na Umjetničkoj akademiji u Splitu. Živi i radi u Vinkovcima. Fotografijom istražuje trenutno društveno-političko stanje Slavonije kroz lokalnu povijest, kulturu i migracije. (https://www.domagojburilovic.com/)

O izložbi

Projekt Praznina: naracije, prostori i zajednice koji se provodi pri Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu usmjeren je u jednom segmentu na suvremene transformacije prostora i arhitekture. U fokusu su demografske, ekonomske, prostorne i socio-kulturne promjene hrvatskih regija, naselja, pojedinačnih građevina i lokacija i problematika njihove revitalizacije, regeneracije i razvoja. Kompleksnost i aktualnost ove teme u nacionalnom i međunarodnom kontekstu i potreba za novim i drugačijim perspektivama, dijalogom i refleksijom usmjerava nas na uspostavu kontakata i stvaranje mreže suradnika, stručnjaka i umjetnika, ali i na komuniciranje različitim medijima – izložbama, predavanjima, radionicama i razgovorima. S tim ciljem u travnju 2026. godine na našem fakultetu ugošćujemo umjetnika Domagoja Burilovića koji posljednjih godina u središte svojih interesa stavlja prazna i napuštena ruralna naselja i arhitekturu Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema. Fotografijom bilježi posljedice depopulacije na izgrađeni i prirodni okoliš razotkrivajući široke i duboke razmjere materijalne i društvene ruinizacije. Njegov je rad snažan poticaj za promišljanje metodologije rada, interdisciplinarnih pristupa prostoru i arhitekturi, i načina komuniciranja s javnošću. (iz teksta izv, prof. dr. sc. Sanje Lončar)