Pozivamo Vas na predstavljanje knjige „Retorika za govorne profesionalce“ autorice prof. dr. sc. Gordane Varošanec-Škarić. Predstavljanje će se održati u petak, 17. travnja 2026. u 18:00 sati u velikoj dvorani Matice hrvatske (Dvorana Jure Petričevića), Strossmayerov trg 4 / Ulica Matice hrvatske 2, Zagreb.

Knjiga pruža jasan i sveobuhvatan pregled ključnih retoričkih tema, povezujući teoriju s primjerima iz antičke i suvremene političke prakse te nudeći praktične savjete za uspješno javno govorenje. Autorica naglašava važnost analitičkog pristupa, etičkog uvjeravanja i stalnog usavršavanja govorničkih vještina. Djelo je namijenjeno širokom krugu čitatelja te predstavlja vrijedan doprinos razumijevanju retorike u suvremenom društvu.