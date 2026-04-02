Povodom objavljenoga natječaja Fulbrightovih stipendija za akademsku godinu 2027./2028: Fulbright Foreign Student Program i Fulbright Visiting Scholar Program Sveučilište u Zagrebu organizira predstavljanje koje će se u četvrtak, 23. travnja 2026. u 10:00h u zgradi Sveučilišta (SEECEL, Radoslava Cimermana 88).

Događanje će se održati u dvorani B2, a predviđeno je da će trajati otprilike sat vremena.

Sveučilište ljubazno moli sve zainteresirane da svoj dolazak najave na e-mail adresu: doktorski.studiji@unizg.hr do 20. travnja 2026.

Informacije o natječaju: Fulbrightove stipendije 2027./2028. za doktorska i poslijedoktorska istraživanja