Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu sudjelovao je na V. MUZZA tjednu znanosti, koji se održao od 9. do 12. travnja 2026. u prostoru Sveučilišta u Zagrebu. Riječ je o znanstveno-popularnoj manifestaciji koja okuplja velik broj znanstvenika, nastavnika, studenata i stručnjaka s ciljem popularizacije znanosti među djecom, mladima i širom javnošću.

Ovogodišnje izdanje okupilo je više od 40 izlagača i ponudilo preko 160 radionica te više od 100 interaktivnih sadržaja kroz koje su posjetitelji mogli aktivno sudjelovati u eksperimentima, istraživanjima i učenju kroz iskustvo.

Filozofski fakultet predstavio se nizom edukativnih i interaktivnih radionica iz područja humanističkih i društvenih znanosti. Posjetitelji su imali priliku sudjelovati u sljedećim radionicama:

Imena koja bude emocije: antonomazija i frazeologija, Odsjek za kroatistiku

O čovjekovim emocijama kroz frazeologiju i paremiologiju, Odsjek za kroatistiku

Tajni život emocionalnog rada u mojoj obitelji, Odsjek za sociologiju

Kako ukrotiti zmaja: Psihoedukativna radionica na temu ljutnje, Odsjek za psihologiju

Od grumena do figurice, Odsjek za arheologiju

Kako mimovi hakiraju naš um, Centar za kognitivnu znanost

Umijesi svoj sretni kolačić, Odsjek za klasičnu filologiju

Što znamo i što ne znamo o pisanju, Odsjek za klasičnu filologiju

Navedene radionice obuhvaćale su teme iz područja jezika, književnosti, psihologije, arheologije, kognitivne znanosti i sociologije te su na pristupačan i zanimljiv način približile znanstvene spoznaje široj publici.

Sudjelovanjem u ovoj manifestaciji Filozofski fakultet još je jednom potvrdio svoju važnu ulogu u popularizaciji znanosti te doprinos razvoju kritičkog mišljenja i znatiželje kod djece i mladih.

MUZZA tjedan znanosti i ove je godine istaknuo važnost povezivanja obrazovnih institucija i društva te pokazao kako znanost može biti dostupna, interaktivna i inspirativna za sve generacije.