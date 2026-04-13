Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu sudjelovao je na V. MUZZA tjednu znanosti, koji se održao od 9. do 12. travnja 2026. u prostoru Sveučilišta u Zagrebu. Riječ je o znanstveno-popularnoj manifestaciji koja okuplja velik broj znanstvenika, nastavnika, studenata i stručnjaka s ciljem popularizacije znanosti među djecom, mladima i širom javnošću.

Ovogodišnje izdanje okupilo je više od 40 izlagača i ponudilo preko 160 radionica te više od 100 interaktivnih sadržaja kroz koje su posjetitelji mogli aktivno sudjelovati u eksperimentima, istraživanjima i učenju kroz iskustvo.

Filozofski fakultet predstavio se nizom edukativnih i interaktivnih radionica iz područja humanističkih i društvenih znanosti. Posjetitelji su imali priliku sudjelovati u sljedećim radionicama:

  • Imena koja bude emocije: antonomazija i frazeologija, Odsjek za kroatistiku
  • O čovjekovim emocijama kroz frazeologiju i paremiologiju, Odsjek za kroatistiku
  • Tajni život emocionalnog rada u mojoj obitelji, Odsjek za sociologiju
  • Kako ukrotiti zmaja: Psihoedukativna radionica na temu ljutnje, Odsjek za psihologiju
  • Od grumena do figurice, Odsjek za arheologiju
  • Kako mimovi hakiraju naš um, Centar za kognitivnu znanost
  • Umijesi svoj sretni kolačić, Odsjek za klasičnu filologiju
  • Što znamo i što ne znamo o pisanju, Odsjek za klasičnu filologiju

Navedene radionice obuhvaćale su teme iz područja jezika, književnosti, psihologije, arheologije, kognitivne znanosti i sociologije te su na pristupačan i zanimljiv način približile znanstvene spoznaje široj publici.

Sudjelovanjem u ovoj manifestaciji Filozofski fakultet još je jednom potvrdio svoju važnu ulogu u popularizaciji znanosti te doprinos razvoju kritičkog mišljenja i znatiželje kod djece i mladih.

MUZZA tjedan znanosti i ove je godine istaknuo važnost povezivanja obrazovnih institucija i društva te pokazao kako znanost može biti dostupna, interaktivna i inspirativna za sve generacije.