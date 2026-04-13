Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu sudjelovao je na V. MUZZA tjednu znanosti, koji se održao od 9. do 12. travnja 2026. u prostoru Sveučilišta u Zagrebu. Riječ je o znanstveno-popularnoj manifestaciji koja okuplja velik broj znanstvenika, nastavnika, studenata i stručnjaka s ciljem popularizacije znanosti među djecom, mladima i širom javnošću.
Ovogodišnje izdanje okupilo je više od 40 izlagača i ponudilo preko 160 radionica te više od 100 interaktivnih sadržaja kroz koje su posjetitelji mogli aktivno sudjelovati u eksperimentima, istraživanjima i učenju kroz iskustvo.
Filozofski fakultet predstavio se nizom edukativnih i interaktivnih radionica iz područja humanističkih i društvenih znanosti. Posjetitelji su imali priliku sudjelovati u sljedećim radionicama:
- Imena koja bude emocije: antonomazija i frazeologija, Odsjek za kroatistiku
- O čovjekovim emocijama kroz frazeologiju i paremiologiju, Odsjek za kroatistiku
- Tajni život emocionalnog rada u mojoj obitelji, Odsjek za sociologiju
- Kako ukrotiti zmaja: Psihoedukativna radionica na temu ljutnje, Odsjek za psihologiju
- Od grumena do figurice, Odsjek za arheologiju
- Kako mimovi hakiraju naš um, Centar za kognitivnu znanost
- Umijesi svoj sretni kolačić, Odsjek za klasičnu filologiju
- Što znamo i što ne znamo o pisanju, Odsjek za klasičnu filologiju
Navedene radionice obuhvaćale su teme iz područja jezika, književnosti, psihologije, arheologije, kognitivne znanosti i sociologije te su na pristupačan i zanimljiv način približile znanstvene spoznaje široj publici.
Sudjelovanjem u ovoj manifestaciji Filozofski fakultet još je jednom potvrdio svoju važnu ulogu u popularizaciji znanosti te doprinos razvoju kritičkog mišljenja i znatiželje kod djece i mladih.
MUZZA tjedan znanosti i ove je godine istaknuo važnost povezivanja obrazovnih institucija i društva te pokazao kako znanost može biti dostupna, interaktivna i inspirativna za sve generacije.