Voditelji studentskih projekata Filozofskog fakulteta potpisali su ugovore o korištenju sredstava dodijeljenih na Natječaju za sufinanciranje studentskih projekata za 2026. godinu.

U prvom krugu natječaja za sufinanciranje studentskih projekata za 2026. godinu dodijeljeno je 15.115,69 € za 10 projekata.

Studentski projekti važna su platforma za razvoj akademskih, istraživačkih i organizacijskih vještina svih sudionika. Uključivanjem u projekte studentice i studenti nastavne sadržaje mogu primijeniti u istraživačkoj praksi, a stječu i mnoge druge kompetencije iz znanstvene discipline kojom se bave.

Čestitamo svim sudionicima i veselimo se rezultatima vašeg rada!