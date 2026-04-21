, koji će se održati u četvrtak 28. svibnja 2026. na Sveučilištu u Zagrebu (Radoslava Cimermana 88) i petak 29. svibnja 2026. na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Ivana Lučića 3). Zadovoljstvo nam je najaviti stručni skup „Inkluzija i različitost: osnaživanje akademske zajednice“ , koji će se održati una Sveučilištu u Zagrebu (Radoslava Cimermana 88) ina Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Ivana Lučića 3).

Skup organizira Sveučilište u Zagrebu (Povjerenik za inkluziju te sveučilišni uredi za studente, studente s invaliditetom i zaštitu zdravlja studenata) u suradnji s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu (Odjel za akademsku prilagodbu), a namijenjen je prodekanima za nastavu i studente, koordinatorima za studente s invaliditetom, nastavnicima, stručnim i administrativnim djelatnicima te studentskim predstavnicima.

Cilj skupa je okupiti ključne dionike u sustavu visokog obrazovanja radi zajedničkog oblikovanja konkretnih, održivih i osnažujućih pristupa podršci studentima, s posebnim naglaskom na inkluziju i uvažavanje različitosti kao temeljnih vrijednosti akademske zajednice.

Sudjelovanjem na skupu imat ćete priliku:

razmijeniti znanja, iskustva i primjere dobre prakse

unaprijediti vlastite kompetencije za razvoj i provedbu inkluzivnih politika i praksi

doprinijeti jačanju međuinstitucionalne i interdisciplinarne suradnje

sudjelovati u dijalogu o važnosti inkluzivne kulture u visokom obrazovanju

pridonijeti oblikovanju smjernica i preporuka za unapređenje inkluzivnih praksi

U svrhu predstavljanja uspješnih primjera i učinkovitih modela rada u privitku dostavljamo Poziv za prijavu poster prezentacija o aktivnostima vezanima uz razvoj i primjenu inkluzivnih praksi. Informacije i upute o načinu prijave dostupne su u pozivu, a rok za predaju sažetka je 24. travnja 2026.

Program skupa, kao i prijavni obrazac, biti će objavljeni naknadno.