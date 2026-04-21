Skup organizira Sveučilište u Zagrebu (Povjerenik za inkluziju te sveučilišni uredi za studente, studente s invaliditetom i zaštitu zdravlja studenata) u suradnji s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu (Odjel za akademsku prilagodbu), a namijenjen je prodekanima za nastavu i studente, koordinatorima za studente s invaliditetom, nastavnicima, stručnim i administrativnim djelatnicima te studentskim predstavnicima.
Cilj skupa je okupiti ključne dionike u sustavu visokog obrazovanja radi zajedničkog oblikovanja konkretnih, održivih i osnažujućih pristupa podršci studentima, s posebnim naglaskom na inkluziju i uvažavanje različitosti kao temeljnih vrijednosti akademske zajednice.
Sudjelovanjem na skupu imat ćete priliku:
- razmijeniti znanja, iskustva i primjere dobre prakse
- unaprijediti vlastite kompetencije za razvoj i provedbu inkluzivnih politika i praksi
- doprinijeti jačanju međuinstitucionalne i interdisciplinarne suradnje
- sudjelovati u dijalogu o važnosti inkluzivne kulture u visokom obrazovanju
- pridonijeti oblikovanju smjernica i preporuka za unapređenje inkluzivnih praksi
U svrhu predstavljanja uspješnih primjera i učinkovitih modela rada u privitku dostavljamo Poziv za prijavu poster prezentacija o aktivnostima vezanima uz razvoj i primjenu inkluzivnih praksi. Informacije i upute o načinu prijave dostupne su u pozivu, a rok za predaju sažetka je 24. travnja 2026.
Program skupa, kao i prijavni obrazac, biti će objavljeni naknadno.