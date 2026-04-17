Na FFZG-u je 11. travnja 2026. održan festival The English Challenge (TEC) koji je organizirala Katedra za metodiku nastave engleskog jezika.

U pripremi i provedbi sudjelovalo je 33 studenata-volontera s Odsjeka za anglistiku te Informacijskih i komunikacijskih znanosti, zajedno s devetero profesora s čak pet odsjeka (Anglistika sa Skandinavistikom, Fonetika, Komparativna književnost, Informacijske i komunikacijske znanosti te Zapadnoslavenski studiji). Uz njih, TEC je okupio 220-ak učenika iz 32 osnovne i 17 srednjih škola iz cijele Hrvatske, zajedno s njihovih 67 mentora, a natjecali su se u sedam izazova – sricanje, izlaganje, debata, kratka priča, pjesma, film i predstava – na ovogodišnju temu: Let’s rewind!

Svaki izazov sudio je panel sastavljen od triju sudaca – jednog studenta, jednog nastavnika s FFZG-a, i jednog izvornog govornika, među kojima su bili veleposlanik Australije nj. e. Richard M. Rodgers, veleposlanica Republike Irske nj. e. Wendy Dorman-Smith, konzul Republike Irske g. Pauric Courtney, prvi tajnik Veleposlanstva UK-a, g. Andreas Capstack, stručnjaci iz Veleposlanstva SAD-a i Australije g. Oliver Avila i g. Don Markušić, zatim prof. dr. sc. David McCallam sa Sveučilišta u Sheffieldu, umjetnički direktor i voditelj zborova Lobel Filipić te politička organizatorica Mandy Strenz. Veleposlanstva Australije, Republike Irske, Ujedinjene Kraljevine i Sjedinjenih Američkih Država također su donirala i nagrade za pobjednike u određenim izazovima.

Partneri TEC-a bili su Juice Box i BoomBox koji su osigurali hranu i piće, zatim izdavačke kuće Alfa, Express Publishing, Profil Klett i Školska knjiga, a uz njih i skolsketorbe.hr, koji su osigurali poklone za sve sudionike odnosno nagrade za pobjednike. Također, agencija za marketing Loomis izradila je logotip i vizualni identitet TEC-a, a AZOO je nastavnicima-mentorima iz OŠ i SŠ vrednovao njihov rad s učenicima koji su sudjelovali na TEC-u.

Događanje je bilo najavljivano u medijima, a škole-sudionici te naši partneri izvijestili su o događanju na svojim stranicama. Na našoj stranici također možete pogledati imena pobjednika u svim izazovima, a i vidjeti kakva je atmosfera vladala na FFZG-u!

Hvala svim učenicima i njihovim mentorima na marljivu radu prilikom priprema za TEC te na kreativnosti koju su pokazali na festivalu! Hvala i našim profesorima i studentima na vrednovanju radova i izvedbi u sudačkim panelima te na vrijednim povratnim informacijama koje su davali učenicima. Naposljetku, hvala i našim studentima-volonterima koji su se pobrinuli da se učenici i mentori osjećaju dobrodošlima, da pokažu što znaju i mogu na engleskom jeziku te da uče na drugačiji i zabavan način kako od sudaca, tako i jedni od drugih.

Vidimo se dogodine!