FILOZOFSKI FAKUTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

I

UČITELJSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

pozivaju vas na

Znanstveno-stručni skup u povodu 100. godišnjice rođenja i 20. godišnjice smrti

prof. dr. sc. Stjepka Težaka

3. i 4. prosinca 2026. u Zagrebu

Poštovani i dragi kolegice i kolege,

ove se godine navršava 100 godina od rođenja i 20 godina od smrti našega znamenitog profesora i znanstvenika prof. dr. sc. Stjepka Težaka. U povodu tih važnih obljetnica na Učiteljskom i Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 3. i 4. prosinca 2026. bit će organiziran znanstveno-stručni skup: „Stjepko Težak − jezik, nastava, zavičaj”.

Prvoga konferencijskog dana (3. prosinca 2026.) u Galerijskom prostoru na Učiteljskom fakultetu bit će postavljena izložba o različitim aspektima života i djelovanja prof. dr. sc. Stjepka Težaka te održan skup sa stručnim izlaganjima sudionika i njihovim osvrtima i sjećanjima na prof. dr. sc. Stjepka Težaka.

Drugoga konferencijskog dana (4. prosinca 2026.) na Filozofskom fakultetu bit će održan znanstveno-stručni skup na kojem će sudionici izlagati o temama koje se odnose na znanstveno, stručno i javno djelovanje prof. dr. sc. Stjepka Težaka, a koje obuhvaćaju tri temeljne cjeline:

Hrvatski jezik: povijest hrvatskoga književnog (standardnog) jezika, standardnojezična gramatička i pravopisna norma, stilistika Metodika Hrvatskoga jezika: teorijski i praktični aspekti poučavanja, izrada udžbenika i drugih sredstava u Nastavi hrvatskoga jezika i književnosti, vrednovanje u nastavi, film u nastavi Dijalektologija hrvatskoga jezika

Dobrodošli su i drugi prilozi koji se bave jezikoslovnim i kulturnim radom prof. dr. sc. Stjepka Težaka, kao i njegovim javnim djelovanjem. Organizatori skupa osigurat će objavljivanje radova u relevantnim znanstvenim i stručnim časopisima ili u zborniku radova.

Molimo vas da prijavnicu s naslovom i sažetkom izlaganja (do 300 riječi) pošaljete do 1. srpnja 2026. na e-adresu: tezak2026@m.ffzg.hr. Obavijest o prihvaćanju teme izlaganja poslat ćemo do 15. srpnja 2026.

Organizatori će za sudionike skupa osigurati konferencijski i promotivni materijal, osvježenje u stankama između izlaganja te zajedničku večeru za sve sudionike.

Troškove putovanja i smještaja snose sudionici.

Organizacijski odbor:

prof. dr. sc. Marko Alerić, izv. prof. dr. sc. Ana Ćavar, prof. dr. sc. Domagoj Tončinić, prof. dr. sc. Ivan Marković, umirovljena prof. dr. sc. Tihomila Težak-Gregl, prof. dr. sc. Suzana Coha, izv. prof. dr. sc. Davor Nikolić, izv. prof. dr. sc. Marija Malnar-Jurišić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu); izv. prof. dr. sc. Martina Kolar-Billege, prof. dr. sc. Tamara Gazdić-Alerić, umirovljeni prof. dr. sc. Ante Bežen, prof. dr. sc. Blaženka Filipan Žignić ; umirovljena prof. dr. sc. Dubravka Težak, prof. art. dr. sc. Tamara Jurkić-Sviben, izv. prof. dr. sc. Marina Gabelica, doc. mr. art. Ivana Gagić Kičinbači (Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu).