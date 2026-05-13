Drugi generalni sastanak projekta TRANSFORMACIJA ZA ODRŽIVI LOKALNI RAZVOJ – TODOS (TransFormación para el Desarrollo Local Sostenible) održan je od 27. do 29. 04. 2026. u Maputu, Mozambik.

Mozambikansko Nacionalno vijeće za kvalitetu u visokom obrazovanju (Conselho Nacional de Avaliação de Qualidade do Ensino Superior, CNAQ), jedan od partnera projekta, ugostilo je 30-ak predstavnika sa ukupno 6 sveučilišta (po 2 iz Kube, Kostarike i Mozambika), te po jedne nacionalne agencije iz istih zemalja, kao i europske partnere iz Nizozemske i Hrvatske. Zajednički sastanak bio je prilika za prezentiranje dosadašnjih aktivnosti na projektu, kontrolu kvalitete napravljenog posla te podjelu i planiranje budućih zadataka.

Osim toga, 28. travnja 2026. u hibridnom obliku održan je i Međuregionalni okrugli stol na temu zajedničkih napora visokoškolskih ustanova i agencija za osiguranje kvalitete u promicanju kvalitetnog obrazovanja za održivi lokalni razvoj.