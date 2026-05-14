Prva tribina u ciklusu Od književnosti do teorije bit će posvećena razvoju i aktualnom stanju sociologije književnosti u domaćem i međunarodnom kontekstu, potaknuta nedavno objavljenim prijevodima dviju utjecajnih studija iz ovog interdisciplinarnog područja: Svjetske književne republike Pascale Casanova (1999; prev. Vanda Mikšić, MeandarMedia, 2024) i Sociologije književnosti Gisèle Sapiro (2014; prev. Mirna Sindičić Sabljo, MeandarMedia, 2025). Uz osvrt na ove naslove, razgovarat ćemo o poziciji sociologije književnosti na raskrižju humanistike i društvenih znanosti, njezinoj sudbini u okviru sociologije i filologije, ključnim teorijskim i metodološkim izazovima discipline te njezinim kritičkim potencijalima i perspektivama kako na domaćem znanstvenom terenu tako i u širem međunarodnom okružju.

Sudjeluju: Jasmina Božić, Tomislav Brlek, Dean Duda, Goran Pavlić

Moderiraju: Mirela Dakić Kučeković, Branimir Janković

Datum i vrijeme održavanja: Utorak, 19. 5. 2026. u 19:00

Mjesto: Filozofski fakultet u Zagrebu, Dvorana D1

Organizator: Centar za teorijska istraživanja u humanistici (FFZG)

