Dana 15. svibnja 2026. završio je prvi dio Glotodidaktičkoga studentskog projekta Zagreb–Karlsruhe, u kojemu su sudjelovali studenti nastavničkoga smjera germanistike iz Zagreba, studenti različitih studijskih smjerova sa sveučilišta u Karlsruheu i nastavnici pripravnici iz Karlsruhea (Baden-Württemberg, Njemačka). Projekt su mentorirale prof. dr. sc. Marija Lütze-Miculinić, docentica dr. sc. Mirela Landsman Vinković, viša lektorica mr. sc. Irena Petrušić-Hluchý, prof. Kirsten Krebsbach i prof. Barbara Brandscheid. Pokrovitelji su Projekta Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Institut za izobrazbu i usavršavanje gimnazijskih nastavnika u Karlsruheu (Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte Karlsruhe (Gymnasium)), Karlsruhe School of Education, DAAD Hrvatska i Goethe-Institut Kroatien.

Ove se godine projekt znatno okrupnio. Po prvi put u njemu su sudjelovali i prof. dr. Nadine Anskeit (Karlsruhe School of Education/Učiteljski fakultet Karlsruhe), dr. Nils Drixler i dr. ing. Ines Schulze-Hemrich (sveučilište Karlsruhe Institute of Technology) i lektorica Annalena Messner (DAAD). U projekt se ukupno uključilo petnaest sudionika iz Karlsruhea i devet sudionika iz Zagreba.

Studenti i pripravnici hospitirali su i održali tandemsku nastavu u različitim osnovnim školama i gimnazijama u Zagrebu, posjetili su Gimnaziju Josipa Slavenskog u Čakovcu, Goethe-Institut Kroatien te Njemačku međunarodnu školu u Zagrebu. Posljednjega dana posjeta održano je svečano zatvaranje prvoga dijela Projekta, evaluacija projektnih aktivnosti i podjela diploma.

Cilj projekta jest uzajamno upoznavanje sustava izobrazbe nastavnika u Njemačkoj i Hrvatskoj, temeljit uvid u hrvatski i njemački sustav obveznoga školovanja te kritičko promišljanje metodičko-didaktičkih načela suvremene nastave inih jezika u dvjema državama.

Drugi dio Projekta održat će se od 5. do 10. srpnja 2026. u Karlsruheu.