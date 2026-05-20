Pozivamo vas na predavanje Nj. E. Seung-Buhma Leeja, veleposlanika Republike Koreje u Republici Hrvatskoj, pod naslovom:
Korea in a Global Context: Education, Culture, and Exchange
Predavanje će se održati u utorak, 26. svibnja 2026., u 15:30 sati u dvorani D1.
Tema predavanja obuhvatit će ulogu obrazovanja u razvoju Koreje, karakteristike korejskih sveučilišta i studentskog života, mogućnosti razmjene te osobna iskustva i promišljanja veleposlanika o obrazovanju i globalnoj prisutnosti Koreje.
Nakon predavanja održat će se razgovor i Q&A sa sudionicima.
Predavanje je otvoreno svim zainteresiranima.