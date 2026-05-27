OBAVIJEST O VIDEONADZORU

Sveučilišta u Zagrebu Filozofskog fakulteta

Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet obavještava studente, zaposlenike, korisnike usluga, posjetitelje, poslovne partnere i druge osobe koje borave u prostoru Fakulteta ili oko njega da se u navedenim prostorima koristi sustav videonadzora kao oblik tehničke zaštite.

Videonadzor se provodi radi zaštite osoba i imovine, sprječavanja vandalizma i drugih protupravnih radnji, osiguranja sigurnosti zaposlenika i posjetitelja te radi kontrole i nadzora pristupa objektu, sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Pravna osnova obrade je članak 6. stavak 1. točka e) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) – izvršavanje zadaće od javnog interesa u okviru djelatnosti Fakulteta.

Voditelj obrade:

Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet

Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb

OIB: 90633715804

Kontakt za pitanja vezana uz obradu osobnih podataka:

E-mail: zastita-podataka@ffzg.hr

Sustav videonadzora obuhvaća unutarnje i vanjske dijelove prostora Filozofskog fakulteta u mjeri nužnoj za ostvarivanje navedenih svrha, uz poštovanje načela razmjernosti i smanjenja opsega obrade. Videonadzor se ne provodi u prostorima u kojima bi takva obrada predstavljala nerazmjerno zadiranje u privatnost (npr. sanitarni prostori).

Snimke se čuvaju najdulje trideset dana od dana nastanka, osim ako su potrebne kao dokaz u sudskom, upravnom ili drugom postupku.

Pristup snimkama imaju isključivo ovlaštene osobe Fakulteta. Snimke se mogu dostaviti nadležnim tijelima na temelju zakonskog zahtjeva.

Podaci se obrađuju uz poštovanje svih prava ispitanika, uključujući pravo na pristup, pravo na ograničenje obrade i pravo na podnošenje prigovora. Ispitanici imaju pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).