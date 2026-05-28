Nj. E. Rodrigo Donos, veleposlanik Čilea posjetio je Filozofski fakultet u srijedu 27. svibnja i sastao se s prof. dr. sc. Domagojem Tončinićem, dekanom.

Na sastanku su sudjelovale i Denisse Hurtado Morales, konzulica i prva tajnica Veleposlanstva Republike Čile, prof. dr. sc. Ivana Hebrang Grgić i doc. dr. sc. Gordana Matić. Razgovaralo se o mogućnostima daljnje akademske i kulturne suradnje u području hrvatskoga i španjolskoga jezika, književnosti i kulture te o provedbi projekta financiranoga sredstvima NPOO-a u okviru Institucionalnih projekata izvedbene komponente Programskoga ugovora Sveučilišta u Zagrebu.

Posjet je nastavak suradnje ostvarene predavanjem veleposlanika Donosa održanim na Filozofskome fakultetu u travnju ove godine pod naslovom José Donoso y su mundo / José Donoso i njegov svijet.