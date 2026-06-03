Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu bio je domaćin drugoga dana dvodnevnog stručnog skupa „Inkluzija i različitost: osnaživanje akademske zajednice“, održanog 28. i 29. svibnja. Skup je okupio stručnjake iz sustava visokog obrazovanja, nastavnike, predstavnike institucija i studente, s ciljem razmjene znanja, iskustava i dobrih praksi u području inkluzije, različitosti, mentalnog zdravlja, pristupačnosti i podrške studentima u akademskom okružju.

Prvi dan skupa održan je na Sveučilištu u Zagrebu, u zgradi SEECEL-a, gdje je sudionike pozdravio prof. dr. sc. Boris Brkljačić, prorektor za studente, prijediplomske i diplomske studije Sveučilišta u Zagrebu. U uvodnom obraćanju istaknuo je važnost zajedničkog rada na stvaranju visokog obrazovanja koje je dostupnije, uključivije i usmjerenije na podršku svim članovima akademske zajednice. Posebno je naglašeno da inkluzija ne obuhvaća samo fizičku pristupačnost, nego i uklanjanje nevidljivih prepreka poput predrasuda, stereotipa, nerazumijevanja i osjećaja nepripadanja.

Program prvoga dana obuhvatio je predavanja i rasprave o intersekcionalnosti u visokom obrazovanju, sustavnom modelu podrške studentima, superviziji kao alatu podrške nastavnicima te prepoznavanju i podršci studentima s disleksijom. Sudionici su pritom imali priliku promišljati o socijalnoj dimenziji visokog obrazovanja te o načinima na koje se akademsko okružje može učiniti pravednijim i osjetljivijim na različite potrebe studenata.

Drugi dan stručnog skupa održan je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je program bio usmjeren na mentalno zdravlje studenata, ulogu nastavnika u pružanju podrške, iskustva osoba s invaliditetom te inkluzivnu mobilnost. U predavanju „Student pred nama“ doc. dr. sc. Tanja Jurin govorila je o psihičkim stanjima studenata, o izazovima s kojima se nastavnici susreću u svakodnevnom radu te o važnosti savjetovališta na sveučilištima i fakultetima.

Doprinos programu dale su i predstavnice Filozofskog fakulteta, prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić i Marina Šimunec Zović, s izlaganjem „Nastavnici na prvoj liniji podrške“. U izlaganju su predstavljeni rezultati istraživanja o tome kako nastavnici doživljavaju vlastitu ulogu u pružanju podrške studentima s teškoćama mentalnog zdravlja. Time je dodatno naglašena važnost nastavnika kao prvih osoba koje mogu prepoznati teškoće, usmjeriti studente prema odgovarajućim oblicima pomoći i pridonijeti stvaranju sigurnijeg akademskog prostora.

U nastavku programa govorilo se i o prikazima osoba s invaliditetom na društvenim mrežama, podršci studentima s kroničnim bolestima te mogućnostima razumne prilagodbe u visokom obrazovanju. Poseban naglasak stavljen je na to da inkluzivno akademsko okružje zahtijeva kontinuirano obrazovanje, međusobno razumijevanje i suradnju svih dionika.

Jedna od tematskih cjelina drugoga dana, „Otvoriti vrata svijeta: Inkluzivna mobilnost“, bila je posvećena iskustvima studenata u međunarodnoj mobilnosti. U toj su cjelini sudjelovali i studenti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Laura Bičanić i Vid Bonča, koji su zajedno s Vitom Tomić s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta podijelili osobna iskustva o tome što studentima olakšava, a što otežava sudjelovanje u programima mobilnosti. Njihova su svjedočanstva otvorila važna pitanja o dostupnosti, podršci i prilagodbama potrebnima za ravnopravno sudjelovanje svih studenata u međunarodnim akademskim iskustvima.

Sudionicima su predstavljeni i postojeći sustavi podrške studentima s invaliditetom u procesu mobilnosti, o čemu su govorile predstavnice Središnjeg sveučilišnog ureda za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju te SALTO centra za uključivanje i raznolikost Agencije za mobilnost i programe Europske unije. Program su dodatno obogatile poster-prezentacije autora s različitih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, kao i drugih visokih učilišta iz Hrvatske i regije.

U završnom dijelu skupa dodijeljeno je posebno priznanje za najbolji poster, o kojem su odlučili sudionici anonimnim online glasovanjem. Priznanje su dobili studenti Fran Matija Krasnić i Leon Benković s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za poster „SIADUS – System of Inclusive Assistance for Disabled University Students“.

Skup je sudionicima omogućio razmjenu iskustava i primjera dobre prakse te otvorio prostor za daljnje jačanje podrške studentima, nastavnicima i cijeloj akademskoj zajednici.

Zaključci stručnog skupa Inkluzija i različitost: osnaživanje akademske zajednice 28. i 29. svibnja 2026.