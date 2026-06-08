U organizaciji Centra za teorijska istraživanja u humanistici održat će se na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu tijekom ovoga tjedna niz događanja prema sljedećem rasporedu.

9. i 10. lipnja 2026.

LIMINALWATER konferencija – Bending the Rules: Social Radicalism, Wanderlust, and Utopianism in Children’s and YA Literature

11. lipnja 2026.

Radionica „Antikolonijalni putopisi: problemske perspektive u istraživanju jugoslavenskih putopisa i kulturnih reprezentacija Trećeg svijeta”

12. lipnja 2026.

Kolokvij „Politika fikcije”, u spomen Mariju Vargasu Llosi

Sva su događanja otvorena svima zainteresiranima.