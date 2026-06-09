Prijave za diplomski studij Klinička lingvistika i fonetika u 2026./2027. godini upravo su počele i traju od 8. lipnja sve do 13. srpnja
Hodogram prijava, uvjete i potrebnu dokumentaciju pogledajte na stranici studija.
Ako želite dinamičan i jednostavno strukturiran studij u kojem će vas preko 30 vrhunskih stručnjaka u području voditi do diplome…
Ako želite postati stručnjaci koji će suvremenim tehnikama i transdisciplinarnim znanjima unaprijediti ljudski život …
… upišite KLF na FFZG!
Ako imate bilo kakvih nedoumica ili pitanja, slobodno nam se javite na klf@ffzg.hr