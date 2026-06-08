Pozivamo vas na otvorenje izložbe Studentski projekti Filozofskog fakulteta u Zagrebu 2025. koje će se održati u utorak 9. lipnja 2026. godine u 12 sati u auli Knjižnice.

Izložba Studentski projekti Filozofskog fakulteta u Zagrebu 2025. zamišljena je kao platforma na kojoj će biti predstavljeni studentski projekti – od znanstveno-istraživačkih i stručnih do časopisa, simpozija, izložaba i koncerata – koji su prošle godine odabrani na Natječaju za sufinanciranje studentskih projekata za kalendarsku godinu 2025. Cilj je izložbe upoznati fakultetsku i širu javnost s aktivnim angažmanom studenata na nizu područja, a moći će se razgledati u auli Knjižnice do 26. lipnja 2026.