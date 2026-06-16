Filozofski fakultet i Fakultet strojarstva i brodogradnje provode istraživanje kojem je cilj ispitati karijerne potrebe i percepciju zapošljivosti studenata. Istraživanje se provodi u sklopu aktivnosti Centra za razvoj karijere Filozofskog fakulteta u Zagrebu, u suradnji sa Službom za mobilnost i razvoj karijera studenata Fakulteta strojarstva i brodogradnje. Istraživački tim čine Dora Mihić, mag. psych. (Centar za razvoj karijere) i Marija Gudan, mag. educ. philol. franc. et mag. philol. polon. (Služba za mobilnost i razvoj karijera studenata), pod vodstvom prof. dr. sc. Darje Maslić Seršić (Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet u Zagrebu).

Možete sudjelovati ako ste punoljetna osoba i upisani na prijediplomski i/ili diplomski studij na jednom od ova dva fakulteta. Kako biste sudjelovali, trebate ispuniti kratki upitnik čije ispunjavanje traje oko 15 minuta te je u potpunosti anoniman. Na sljedećoj poveznici možete saznati više informacija te pristupiti istraživanju.

Sudjelovanjem u istraživanju također imate i mogućnost sudjelovanja u izvlačenju nagrade.

Molimo vas da odvojite 15 minuta za ispunjavanje upitnika te da ga proslijedite svojim kolegama kako bismo dobili informacije što većeg broja studenata.

Ukoliko pak imate ikakvih pitanja glede samog istraživanja, pozivamo vas da nam se javite na dmihic1@m.ffzg.hr , marija.gudan@fsb.unizg.hr ili dmaslic@m.ffzg.hr .