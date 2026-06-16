U sklopu projekta TRANSFORMACIJA ZA ODRŽIVI LOKALNI RAZVOJ – TODOS (TransFormación para el Desarrollo Local Sostenible) pripremljen je dokument „Dimenzije i pokazatelji za vanjsko vrednovanje kvalitete visokog obrazovanja s naglaskom na relevantnost studijskih programa“

Dokument su pripremili predstavnici fakulteta i agencija za visoko obrazovanje iz Kostarike, Kube i Mozambika, a u njemu se objašnjava kako nacionalne agencije za osiguranje kvalitete i akreditaciju mogu uključiti procjenu relevantnosti visokoškolskih programa i kolegija u procese i sheme vanjskog osiguranja kvalitete. Konkretnije, izvješće predlaže dimenzije i pokazatelje koji operacionaliziraju pojam relevantnosti kako bi se olakšao proces analiziranja kvalitete određenog obrazovnog iskustva (poput kolegija ili programa).

Dokument je objavljen na web stranici TODOS projekta, ili ga možete direktno preuzeti putem poveznice.