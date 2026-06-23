U sklopu projekta Hrvatske zaklade za znanost, Ana Barbarić i Ivana Hebrang Grgić s Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti provele su terensko istraživanje u SAD-u.

U prvom dijelu boravka istraživale su u New York Public Library i u Library of Congress u Washingtonu. Promovirale su projekt i Filozofski fakultet u američkim ustanovama, u hrvatskoj zajednici, Generalnom konzulatu RH u New Yorku i u Veleposlanstvu RH u Washingtonu. Snimile su i podcast za njujorški portal Croatians Online.

U drugom dijelu boravka provele su istraživanja u bogatim zbirkama Hrvatske bratske zajednice u Pittsburghu i Hrvatskog etničkog instituta Hrvatske franjevačke kustodije u Chicagu.