Na Fakultetu je u utorak, 19. svibnja 2026., održano predavanje Lithuania as a Phoenix from the Ashes: From the Establishment of Statehood and the Fight Against the Occupiers to the Long-Awaited Freedom, koje je održao Nj. E. g. Eduardas Borisovas, veleposlanik Republike Litve u Republici Hrvatskoj.

Prigodne uvodne govore održali su prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina i Pavao Krmpotić, viši asistent. Predavanje je privuklo velik broj studenata, a uz studente lingvistike za bogatu povijest, kulturu i suvremeni razvoj Litve poseban su interes iskazali i studenti povijesti.

Povezanost Fakulteta s litavskim jezikom i kulturom ima dugu tradiciju. Litavski jezik na našem se Fakultetu proučava još od akademske godine 1875./1876., kada započinju predavanja iz indoeuropeistike, dok se danas izvodi kao izborni kolegij na Odsjeku za lingvistiku.

U okviru oproštajnoga posjeta Fakultetu, 23. lipnja 2026., veleposlanik Borisovas sastao se s prof. dr. sc. Domagojem Tončinićem, dekanom Fakulteta, i izv. prof. dr. sc. Lovorkom Magaš Bilandžić, prodekanicom Fakulteta. Susret je održan povodom završetka njegova diplomatskog mandata u Republici Hrvatskoj. Tom su prilikom sudionici razgovarali o dosadašnjoj suradnji Fakulteta i Veleposlanstva Republike Litve te mogućnostima njezina daljnjeg unaprjeđenja.