Na Sveučilištu u Zagrebu 23. lipnja 2026. potpisan je Sporazum o razumijevanju između Sveučilišta u Zagrebu, Filozofskoga fakulteta i Indijskoga vijeća za kulturne odnose (ICCR). Sporazum su potpisali prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, rektor, prof. dr. sc. Domagoj Tončinić, dekan i Nj. E. Arun Goel, veleposlanik Republike Indije u Republici Hrvatskoj.

Cilj je sporazuma ponovno uspostavljanje lektorata za sanskrt na Filozofskom fakultetu uz potporu ICCR-a. Dolazak nastavnika iz Indije pridonijet će daljnjem razvoju studija indologije te jačanju akademske i kulturne suradnje između Hrvatske i Indije.

Sanskrt se na Sveučilištu u Zagrebu poučava od 1876. godine, čime zagrebačka indologija baštini jednu od najdužih tradicija proučavanja indijske kulture u ovom dijelu Europe. Studij indologije danas obuhvaća učenje hindskoga jezika i sanskrta te proučavanje drevne indijske kulture, religija, filozofije, književnosti i likovnih umjetnosti. U programu je zastupljena i suvremena Indija, s posebnim naglaskom na njezinu povijest, društvo i kulturu.