Obavještavamo da će Služba za studentske poslove sutra 10. srpnja 2026. raditi skraćeno, od 10-11 i od 12-13 sati radi preseljenja.

od 13. do 24. srpnja Služba će biti smještena u Vijećnicu radi preuređenja prostora. Telefoni djelatnika Službe u to vrijeme neće biti dostupni pa molimo da sve upite šaljete mailom na Naredna dva tjednaTelefoni djelatnika Službe u to vrijeme neće biti dostupni pa molimo da sve upite šaljete mailom na stuslu@ffzg.hr , a molbe putem sustava https://student.ffzg.unizg.hr/ . Pitanja vezana za završetak studija možete slati na zavrsetak@ffzg.hr

Na dane upisa brucoša 16. i 17. srpnja nećemo primati studente u prostor Službe.