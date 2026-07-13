Filozofski fakultet u Zagrebu obavještava kolege, prijatelje, djelatnike i studente Fakulteta da nas je, nakon duge i hrabre borbe s teškom bolešću, u 39. godini života napustila naša draga kolegica Katarina Faraguna, asistentica na Katedri za biološku psihologiju Odsjeka za psihologiju.

Posljednji ispraćaj će biti sutra, 14. srpnja u Velikoj dvorani krematorija, s početkom u 12:40 sati.

Katarinu ćemo pamtiti po njezinoj toplini, dobroti, vedrini, predanosti znanosti i nastavi, ali i geeky momentima kojima je uveseljavala naš kolektiv. Njezin odlazak ostavlja golemu prazninu među članovima Odsjeka za psihologiju.