U razdoblju 2.-4. rujna 2026. odvijala se na Filozofskom fakultetu velika međunarodna romološka konferencija: godišnja konferencija društva Gypsy Lore Society, najstarijeg i najvažnijeg međunarodnog znanstvenog društva posvećenog istraživanju povijesti, jezika, kulture i društvenog položaja Roma. Organizatori konferencije bili su Gypsy Lore Society, Sveučilište u Zagrebu – Filozofski fakultet, Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“, Institut za istraživanje migracija te Savez Roma u Republici Hrvatskoj „Kali Sara“. Konferencija je okupila čak 90 uglednih znanstvenika iz cijeloga svijeta. Iako je najveći dio izlaganja održan na Filozofskom fakultetu, pojedine su se sekcije odvijale i na Institutu „Ivo Pilar“ te na Institutu za istraživanje migracija. Osobito smo ponosni što se nekoliko panela odvijalo na romskom jeziku (Romani chibu) te što je jedan panel bio posvećen Romima Bajašima. Po završetku konferencije sudionici su imali priliku obići Romski memorijalni centar Uštica.

Na Filozofskom fakultetu romskim zajednicama bave se primarno, ali ne isključivo, Odsjek za azijske studije te Katedra za rumunjski jezik i književnost Odsjeka za romanistiku.

Uspješna organizacija ove konferencije primjer je izvrsne suradnje Filozofskog fakulteta sa znanstvenim institucijama i nevladinim organizacijama u Hrvatskoj i u inozemstvu.