Prijave za otvorene kolegije još traju – prijavi se do 20. rujna!

U sklopu obilježavanja 150. obljetnice Filozofski fakultet otvorio je kolegije koji se izvode u redovnim prijediplomskim i diplomskim studijskim programima te ih uključio u ponudu cjeloživotnog obrazovanja. U okviru tzv. otvorenih kolegija omogućujemo stjecanje znanja i vještina polaznicima koji nemaju formalan status studenta. Polaznici koji upišu otvoreni kolegij ne stječu studentska prava, ali su obveze na kolegiju iste kao i za redovne studente. Polaznicima koji uspješno izvrše sve predviđene obveze na kolegiju izdaje se potvrda.

Prijave za upis na kolegije u zimskom semestru 2026/27. ak. god. otvorene su od 10. srpnja i traju do 20. rujna 2026.

Cijena pohađanja otvorenih kolegija iznosi 100 eura po kolegiju. Moguće je odabrati i više kolegija, pod uvjetom da se termini izvođenja ne preklapaju. Na stranici programa cjeloživotnog obrazovanja navedeni su svi otvoreni kolegiji s opisom sadržaja i detaljima izvođenja.

Za kolegije u zimskom semestru zainteresirani se trebaju prijaviti preko obrasca ovdje ili priloženog QR koda.

VAŽNO: Nakon prijave otvorenih kolegija, potrebno je pristupiti online upisnom postupku koji će trajati od 21. rujna do 2. listopada 2026. Prijavljeni će za postupak upisa primiti daljnje upute.