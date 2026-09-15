Izložba Predmet: Hrvatski autorica izv. prof. dr. sc. Ane Ćavar i prof. dr. sc. Lahorke Plejić Poje (Odsjek za kroatistiku), koja prikazuje povijest nastave Hrvatskoga jezika, postavljena je i svečano predstavljena 8. rujna 2026. povodom dana hrvatskoga jezika, kulture i gastronomije u Europskom parlamentu u Bruxellesu.

Sudionike i uzvanike tom je prigodom pozdravila predsjednica Europskoga parlamenta Roberta Metsola, hrvatski zastupnici Nikolina Brnjac, Karlo Ressler i Davor Ivo Stier, koji su organizirali događanje, povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica, te briselski gosti iz Hrvatske ministar turizma Tonči Glavina i prof. dr. sc. Marko Alerić. Hrvatski je organizator izložbe Filozofski fakultet, a suradničke su ustanove Hrvatski školski muzej i Hrvatsko filološko društvo.