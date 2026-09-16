Pozivamo na događaj o dijeljenju osjetljivih i kvalitativnih istraživačkih podataka koji će, vjerujemo, mnogima biti zanimljiv i koristan, a pogotovo onima koji trenutno koriste ili planiraju koristiti osjetljive i/ili kvalitativne istraživačke podatke u svojim projektima.

Dijeljenje osjetljivih i kvalitativnih istraživačkih podataka: izazovi i novi smjerovi

28. rujna 2026. u 13:00

Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, predavaonica A220

Jedan od najvećih izazova otvorene znanosti jest dijeljenje osjetljivih i kvalitativnih istraživačkih podataka. Ovo područje još uvijek nije doseglo svoje potencijale, pogotovo u hrvatskom istraživačkom prostoru te sa sobom nosi mnoge nejasnoće i dileme, od tehničkih do etičkih. No, ono isto tako donosi mnoge obećavajuće nove smjerove. Jedan je otvaranje prema prostoru bogatog istraživačkog rada nevladinih organizacija i nezavisnih istraživača. Drugi je pak prostor građanske znanosti kojom se podaci prikupljaju uz pomoć neprofesionalnih znanstvenika. Sve to zahtijeva nova promišljanja dosadašnjih akademskih praksi, počevši od otvaranja i dijeljenja znanstvenih podataka i širenja istraživačkih suradnji van uskih granica akademskog svijeta. Za početak razgovora o ovim i vezanim temama pozivamo vas da nam se pridružite! Svi su dobrodošli, a posebice pozivamo voditelje i suradnike na europskim i međunarodnih projektima, kao i istraživače u nevladinom i nezavisnom sektoru.

Razgovore će otvoriti Marijana Glavica iz Hrvatskog arhiva podataka za društvene znanosti (CROSSDA). Nakon uvoda slijede dva gostujuća predavanja sa sesijama pitanja i odgovora. Prvu će voditi Maureen Haaker, viša savjetnice za kvalitativna istraživanja i kustosica podataka u UK Data Service-u, specijalizirana za etičko upravljanje, anonimizaciju i dijeljenje kvalitativnih istraživačkih podataka. Nakon toga slijedi Deborah Wiltshire koja vodi Secure Data Centre pri GESIS-Leibniz Institutu za društvene znanosti, kao i Radnu grupu o osjetljivim podacima pri Konzorciju europskih arhiva podataka za društvene znanosti (CESSDA). Na kraju će Tanja Vučković Juroš, voditeljica NPOO projekta KONtRaSt pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu, predstaviti pitanja i izazove s kojima se, po tim pitanjim, susreće taj projekt, te će predstaviti rad na otvorenoj databazi antirodnih aktera, strategija i mobilizacija kao poticaj za raspravu o mogućim novim istraživačkim suradnjama i smjerovima.

Svi su dobrodošli, no zbog lakše organizacije, molimo da se do 27. rujna 2026. registrirate putem obrasca: Dijeljenje osjetljivih i kvalitativnih istraživačkih podataka: izazovi i novi smjerovi

Program:

13:00 – 13:15 Uvodna riječ

Marijana Glavica (CROSSDA)

13:15 – 14:45 Sharing qualitative data for reuse: from research project to research resource + Q&A

Maureen Haaker (UK Data Service)

14:45 – 15:15 Pauza za kavu & zakusku

15:15 – 16:45 Handling and accessing sensitive qualitative data + Q&A

Deborah Wiltshire (GESIS)

16:45 – 17:00 Pauza

17:00 – 17:30 Projekt KONtRaSt: Sekundarni kvaliativni podaci, građanska znanost i databaza antirodnih aktera, strategija i mobilizacija + rasprava

Tanja Vučković Juroš (Filozofski fakultet u Zagrebu)

17:30 – 17:45 Završne riječi

Tanja Vučković Juroš i Marijana Glavica

Organizatori:

CROSSDA – Hrvatski arhiv podataka za društvene znanosti [Croatian Social Science Data Archive] je nacionalni javni servis za istraživačke podatke u području društvenih znanosti i pružatelj usluga za Konzorcij europskih arhiva podataka za društvene znanosti (CESSDA ERIC) Osnovan je pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu koji ima ulogu nacionalne koordinacijske ustanove za CESSDA ERIC, uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja.

KONtRaST – “P/Ostajemo li konzervativno društvo? Istraživanje roda i seksualnosti kroz društveni kontekst, vrednote i prakse” (2025 – 2029) je istraživački projekt pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu, (#581-990-1059) kojeg financira Europska unija – NextGenerationEU. Glavni cilj projekta KONtRaSt jest identificirati koliko je hrvatsko društvo rodno i seksualno konzervativno te mapirati mijenja li se u pokazateljima konzervativnosti kroz analizu društvenog konteksta, vrednota te rodnih i seksualnih praksi. Projekt ima i snažan metodološki doprinos kroz mapiranje multidimenzionalnih pokazatelja rodnog i seksualnog konzervativizma, uvođenje sekundarne analize kvalitativnih podataka kao novog smjera istraživanja te snažan fokus na dijeljenju podataka.

Događaj se organizira uz potporu:

CROSSDA / Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih RH

Institucionalni istraživački projekt KONtRaSt Filozofskog fakulteta u Zagrebu (#581-990-1059) / Europska unija – NextGenerationEU