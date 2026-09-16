Pozivamo na događaj o dijeljenju osjetljivih i kvalitativnih istraživačkih podataka koji će, vjerujemo, mnogima biti zanimljiv i koristan, a pogotovo onima koji trenutno koriste ili planiraju koristiti osjetljive i/ili kvalitativne istraživačke podatke u svojim projektima.
Dijeljenje osjetljivih i kvalitativnih istraživačkih podataka: izazovi i novi smjerovi
28. rujna 2026. u 13:00
Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, predavaonica A220
Jedan od najvećih izazova otvorene znanosti jest dijeljenje osjetljivih i kvalitativnih istraživačkih podataka. Ovo područje još uvijek nije doseglo svoje potencijale, pogotovo u hrvatskom istraživačkom prostoru te sa sobom nosi mnoge nejasnoće i dileme, od tehničkih do etičkih. No, ono isto tako donosi mnoge obećavajuće nove smjerove. Jedan je otvaranje prema prostoru bogatog istraživačkog rada nevladinih organizacija i nezavisnih istraživača. Drugi je pak prostor građanske znanosti kojom se podaci prikupljaju uz pomoć neprofesionalnih znanstvenika. Sve to zahtijeva nova promišljanja dosadašnjih akademskih praksi, počevši od otvaranja i dijeljenja znanstvenih podataka i širenja istraživačkih suradnji van uskih granica akademskog svijeta. Za početak razgovora o ovim i vezanim temama pozivamo vas da nam se pridružite! Svi su dobrodošli, a posebice pozivamo voditelje i suradnike na europskim i međunarodnih projektima, kao i istraživače u nevladinom i nezavisnom sektoru.
Razgovore će otvoriti Marijana Glavica iz Hrvatskog arhiva podataka za društvene znanosti (CROSSDA). Nakon uvoda slijede dva gostujuća predavanja sa sesijama pitanja i odgovora. Prvu će voditi Maureen Haaker, viša savjetnice za kvalitativna istraživanja i kustosica podataka u UK Data Service-u, specijalizirana za etičko upravljanje, anonimizaciju i dijeljenje kvalitativnih istraživačkih podataka. Nakon toga slijedi Deborah Wiltshire koja vodi Secure Data Centre pri GESIS-Leibniz Institutu za društvene znanosti, kao i Radnu grupu o osjetljivim podacima pri Konzorciju europskih arhiva podataka za društvene znanosti (CESSDA). Na kraju će Tanja Vučković Juroš, voditeljica NPOO projekta KONtRaSt pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu, predstaviti pitanja i izazove s kojima se, po tim pitanjim, susreće taj projekt, te će predstaviti rad na otvorenoj databazi antirodnih aktera, strategija i mobilizacija kao poticaj za raspravu o mogućim novim istraživačkim suradnjama i smjerovima.
Svi su dobrodošli, no zbog lakše organizacije, molimo da se do 27. rujna 2026. registrirate putem obrasca: Dijeljenje osjetljivih i kvalitativnih istraživačkih podataka: izazovi i novi smjerovi
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