U srijedu, 30. rujna 2026. godine, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu održat će se Orijentacijski dan za studentice i studente prve godine prijediplomskih studija.
Početak studiranja donosi mnogo novih informacija, susreta i prilika. Orijentacijski dan pomoći će vam da se lakše snađete u novom akademskom okruženju, upoznate Fakultet i njegove službe te dobijete odgovore na važna pitanja o studiranju i studentskom životu.
Pozivamo vas da nam se pridružite na susretima u dvorani D7, koji će se održati u 10 i 11.30 sati. Na susretima će sudjelovati Uprava Fakulteta, pročelnici i pročelnice odsjeka, predstavnice Službe za studentske poslove i Knjižnice, Odjela za akademsku prilagodbu, Centra za razvoj karijere, Centra za obrazovanje nastavnika, Centra za kineziologiju, Centra za strane jezike, Centra za potporu e-učenju, Savjetovališta za studente te predstavnici Studentskog zbora i KSFF-a. Studenti dvopredmetnih studija mogu sami odabrati jedan od ponuđenih termina i prisustvovati susretu.
Od 12.45 do 16.55 sati u dvorani D6 očekuju vas različite aktivnosti i predstavljanja fakultetskih službi i drugih sudionika Orijentacijskoga dana. Iskoristite priliku za razgovor, upoznavanje i pronalaženje informacija koje će vam olakšati prve korake u studiranju.
U Knjižnici će se u 11 i 14 sati održati aktivnost „Moja Knjižnica”. Okupljanje je predviđeno u auli Knjižnice, nakon čega slijedi obilazak uz stručno vodstvo.
Informativni štandovi bit će postavljeni u auli Fakulteta, u prizemlju južnog trakta te, prema potrebi, u auli Knjižnice. Na njima će se predstaviti odsjeci, Info centar, fakultetski centri, Croaticum, Savjetovalište za studente, Odjel za akademsku prilagodbu, studentske udruge i klubovi te zbor Concordia discors.
Na štandovima ćete moći doznati više o svojim studijima, dostupnim oblicima podrške i mogućnostima uključivanja u fakultetske i studentske aktivnosti.
Sastanci sa studentima prve godine prijediplomskih i diplomskih studija bit će organizirani i na razini odsjeka 1. i/ili 2. listopada 2026. godine. Svaki će odsjek organizirati zaseban susret za studente prve godine prijediplomskog studija i zaseban susret za studente prve godine diplomskog studija. Obavijesti o točnim terminima sastanaka bit će objavljene na mrežnim stranicama i oglasnim pločama pojedinih odsjeka.
Veselimo se vašem dolasku!
KAKO NAJBOLJE ISKORISTITI ORIJENTACIJSKI DAN
Pogledajte program događanja i sudjelujte u predstavljanjima odsjeka, ureda, službi, centara te studentskih udruga i klubova kako biste doznali korisne i važne informacije koje će vam olakšati studiranje.
Ne propustite susret s članovima Uprave, pročelnicima, voditeljima službi i centara te studenskim predstavnicima, namijenjen studentima prve godine prijediplomskog studija. Susret će se održati u dvorani D7, prema rasporedu. Studenti dvopredmetnih studija mogu sami odabrati jedan od ponuđenih termina i prisustvovati sastanku.
Obavezno prisustvujte sastancima odsjeka na kojima studirate. Raspored sastanaka za studente prve godine prijediplomskog studija objavljen je na mrežnim stranicama pojedinih odsjeka.
Ako vas zanima što su ECTS bodovi, kada se zbog njihova nedostatka plaća školarina, što znači kolizija i kako je izbjeći, kao i koja prava imate kao studenti, posjetite predavanje Osnove studiranja. Djelatnici Info centra odgovorit će na ta i mnoga druga pitanja važna za vaš uspješan početak studija.
Ako vam je potrebna asistencija, specijalizirani prijevoz ili prilagodba nastave, obratite se Odjel za akademsku prilagodbu u uredu A006.
Aktivirajte svoje članstvo u Knjižnici. Upis možete obaviti na informacijskim pultovima na svakom katu Knjižnice. Za upis su potrebni osobna iskaznica, studentska iskaznica (x-ica) i AAi@EduHr korisnički podaci.
Na info-štandovima moći ćete:
preuzeti studentske iskaznice (x-ice),
odabrati i upisati grupu za obavezni kolegij Strani jezik za akademske potrebe,
dobiti informacije o nastavi obaveznog kolegija Tjelesna i zdravstvena kultura,
obratiti se djelatnicima Info centra s pitanjima o Fakultetu, studiju ili studentskom životu,
upoznati nastavnike koji će vam sa zadovoljstvom odgovoriti na pitanja o upisanim studijima,
upoznati predstavnike studentskih udruga i klubova, njihove aktivnosti te mogućnosti uključivanja.
PROGRAM DOGAĐANJA
NA ORIJENTACIJSKIM DANIMA PREDSTAVIT ĆE SE:
Sveučilišni računski centar (Srce)
Studentski predstavnici u Vijeću Filozofskog fakulteta
Na početku vašega studija na Filozofskom fakultetu u Zagrebu želimo vas bolje upoznati. Posebno nas zanima vaša odluka da upišete upravo Filozofski fakultet i studij koji ste odabrali.
Stoga vas molimo da ispunite anketu za brucoše 2026./2027. (poveznica će uskoro biti dostupna). Anketa je anonimna, a u izvještaju će biti prikazani isključivo skupni podaci.
Hvala vam unaprijed!