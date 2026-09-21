U srijedu, 30. rujna 2026. godine, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu održat će se Orijentacijski dan za studentice i studente prve godine prijediplomskih studija.

Početak studiranja donosi mnogo novih informacija, susreta i prilika. Orijentacijski dan pomoći će vam da se lakše snađete u novom akademskom okruženju, upoznate Fakultet i njegove službe te dobijete odgovore na važna pitanja o studiranju i studentskom životu.

Pozivamo vas da nam se pridružite na susretima u dvorani D7, koji će se održati u 10 i 11.30 sati. Na susretima će sudjelovati Uprava Fakulteta, pročelnici i pročelnice odsjeka, predstavnice Službe za studentske poslove i Knjižnice, Odjela za akademsku prilagodbu, Centra za razvoj karijere, Centra za obrazovanje nastavnika, Centra za kineziologiju, Centra za strane jezike, Centra za potporu e-učenju, Savjetovališta za studente te predstavnici Studentskog zbora i KSFF-a. Studenti dvopredmetnih studija mogu sami odabrati jedan od ponuđenih termina i prisustvovati susretu.

Od 12.45 do 16.55 sati u dvorani D6 očekuju vas različite aktivnosti i predstavljanja fakultetskih službi i drugih sudionika Orijentacijskoga dana. Iskoristite priliku za razgovor, upoznavanje i pronalaženje informacija koje će vam olakšati prve korake u studiranju.

U Knjižnici će se u 11 i 14 sati održati aktivnost „Moja Knjižnica”. Okupljanje je predviđeno u auli Knjižnice, nakon čega slijedi obilazak uz stručno vodstvo.

Informativni štandovi bit će postavljeni u auli Fakulteta, u prizemlju južnog trakta te, prema potrebi, u auli Knjižnice. Na njima će se predstaviti odsjeci, Info centar, fakultetski centri, Croaticum, Savjetovalište za studente, Odjel za akademsku prilagodbu, studentske udruge i klubovi te zbor Concordia discors.

Na štandovima ćete moći doznati više o svojim studijima, dostupnim oblicima podrške i mogućnostima uključivanja u fakultetske i studentske aktivnosti.

Sastanci sa studentima prve godine prijediplomskih i diplomskih studija bit će organizirani i na razini odsjeka 1. i/ili 2. listopada 2026. godine. Svaki će odsjek organizirati zaseban susret za studente prve godine prijediplomskog studija i zaseban susret za studente prve godine diplomskog studija. Obavijesti o točnim terminima sastanaka bit će objavljene na mrežnim stranicama i oglasnim pločama pojedinih odsjeka.

Veselimo se vašem dolasku!

KAKO NAJBOLJE ISKORISTITI ORIJENTACIJSKI DAN

  • Pogledajte program događanja i sudjelujte u predstavljanjima odsjeka, ureda, službi, centara te studentskih udruga i klubova kako biste doznali korisne i važne informacije koje će vam olakšati studiranje.

  • Ne propustite susret s članovima Uprave, pročelnicima, voditeljima službi i centara te studenskim predstavnicima, namijenjen studentima prve godine prijediplomskog studija. Susret će se održati u dvorani D7, prema rasporedu. Studenti dvopredmetnih studija mogu sami odabrati jedan od ponuđenih termina i prisustvovati sastanku.

  • Obavezno prisustvujte sastancima odsjeka na kojima studirate. Raspored sastanaka za studente prve godine prijediplomskog studija objavljen je na mrežnim stranicama pojedinih odsjeka.

  • Ako vas zanima što su ECTS bodovi, kada se zbog njihova nedostatka plaća školarina, što znači kolizija i kako je izbjeći, kao i koja prava imate kao studenti, posjetite predavanje Osnove studiranja. Djelatnici Info centra odgovorit će na ta i mnoga druga pitanja važna za vaš uspješan početak studija.

  • Ako vam je potrebna asistencija, specijalizirani prijevoz ili prilagodba nastave, obratite se Odjel za akademsku prilagodbu u uredu A006.

  • Aktivirajte svoje članstvo u Knjižnici. Upis možete obaviti na informacijskim pultovima na svakom katu Knjižnice. Za upis su potrebni osobna iskaznica, studentska iskaznica (x-ica) i AAi@EduHr korisnički podaci.

Na info-štandovima moći ćete:

  • preuzeti studentske iskaznice (x-ice),

  • odabrati i upisati grupu za obavezni kolegij Strani jezik za akademske potrebe,

  • dobiti informacije o nastavi obaveznog kolegija Tjelesna i zdravstvena kultura,

  • obratiti se djelatnicima Info centra s pitanjima o Fakultetu, studiju ili studentskom životu,

  • upoznati nastavnike koji će vam sa zadovoljstvom odgovoriti na pitanja o upisanim studijima,

  • upoznati predstavnike studentskih udruga i klubova, njihove aktivnosti te mogućnosti uključivanja.

PROGRAM DOGAĐANJA

NA ORIJENTACIJSKIM DANIMA PREDSTAVIT ĆE SE:

  • Na početku vašega studija na Filozofskom fakultetu u Zagrebu želimo vas bolje upoznati. Posebno nas zanima vaša odluka da upišete upravo Filozofski fakultet i studij koji ste odabrali.

    Stoga vas molimo da ispunite anketu za brucoše 2026./2027. (poveznica će uskoro biti dostupna). Anketa je anonimna, a u izvještaju će biti prikazani isključivo skupni podaci.

    Hvala vam unaprijed!