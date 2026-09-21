U srijedu, 30. rujna 2026. godine, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu održat će se Orijentacijski dan za studentice i studente prve godine prijediplomskih studija.

Početak studiranja donosi mnogo novih informacija, susreta i prilika. Orijentacijski dan pomoći će vam da se lakše snađete u novom akademskom okruženju, upoznate Fakultet i njegove službe te dobijete odgovore na važna pitanja o studiranju i studentskom životu.

Pozivamo vas da nam se pridružite na susretima u dvorani D7, koji će se održati u 10 i 11.30 sati. Na susretima će sudjelovati Uprava Fakulteta, pročelnici i pročelnice odsjeka, predstavnice Službe za studentske poslove i Knjižnice, Odjela za akademsku prilagodbu, Centra za razvoj karijere, Centra za obrazovanje nastavnika, Centra za kineziologiju, Centra za strane jezike, Centra za potporu e-učenju, Savjetovališta za studente te predstavnici Studentskog zbora i KSFF-a. Studenti dvopredmetnih studija mogu sami odabrati jedan od ponuđenih termina i prisustvovati susretu.

Od 12.45 do 16.55 sati u dvorani D6 očekuju vas različite aktivnosti i predstavljanja fakultetskih službi i drugih sudionika Orijentacijskoga dana. Iskoristite priliku za razgovor, upoznavanje i pronalaženje informacija koje će vam olakšati prve korake u studiranju.