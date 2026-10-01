Potaknut društvenim okolnostima i velikom potrebom za nastavnicima hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika, Croaticum – Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pokrenuo je u okviru ponude cjeloživotnog obrazovanja Fakulteta program stručnog usavršavanja za nastavnike filoloških studija s fokusom na poučavanje hrvatskoga na početnoj razini. Riječ je o prvom takvom programu u Republici Hrvatskoj.

Nastava počinje 7. studenoga 2026. i održavat će se tijekom četiri subote u studenome. Na program se možete prijaviti putem prijavnog obrasca ili priloženog QR koda. Prijave su otvorene do 1. studenoga 2026.

Raspored održavanja nastave i više informacija o programu, uključujući broj nastavnih sati, ECTS bodove, uvjete pristupa i ishode učenja, dostupni su na stranicama Programa cjeloživotnog obrazovanja Filozofskog fakulteta i www.croaticum.ffzg.unizg.hr.

Za sve upite vezane uz program možete se javiti na czo@ffzg.hr.

Napomena: Program će se izvoditi pod uvjetom da se prijavi dovoljan broj polaznika.