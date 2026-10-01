Treća međunarodna znanstvena konferencija Komparativnoslavističke lingvokulturalne teme (III. KOMPAS) održat će se od 8. do 10. listopada 2026. u Dubrovniku u Poslijediplomskom središtu Dubrovnik Sveučilišta u Zagrebu u organizaciji Katedre za polonistiku Odsjeka za zapadnoslavenske studije i Hrvatskog filološkog društva.

Na konferenciji će sudjelovati 118 znanstvenika iz 12 država s izlaganjima iz područja lingvistike, književnosti, prevođenja i kulture s posebnim osvrtom na komparativni pristup.