Na mrežnoj stranici Grada Zagreba otvoren je Natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za studente s invaliditetom koji su prvi put upisali prvu godinu studija za akademsku godinu 2026./2027.

Rok za predaju prijava je do 30. listopada 2026. do 13:00 sati.

Za provedbu Natječaja razvijen je sustav prijave putem online aplikacije eStipendije.

Sve informacije o prijavi, dokumentaciji i uvjetima za dodjelu stipendije možete pronaći na mrežnoj stranici Grada.

Za sve upite vezane uz stipendije potrebno se obratiti na e-mail adresu stipendije@zagreb.hr ili na broj telefona 01/616 6254.