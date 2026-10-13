Filozofski fakultet u Zagrebu partner je u provedbi projekta #Nauči&Uključi: uključena zajednica – inkluzivno društvo, čiji je nositelj Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID), a ostale partnerske ustanove su:

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Studijski centar socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

DEBRA – Društvo oboljelih od bulozne epidermolize

Projekt se provodi od 1. srpnja 2026. do 30. lipnja 2029. godine uz financijsku podršku Švicarske Konfederacije u sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje.

Inicijalni sastanak održan je online u četvrtak, 17. rujna 2026., uz predstavljanje plana provedbe projekta i predstojećih aktivnosti te su definirani prvi koraci u zajedničkom radu.

U narednom razdoblju aktivnosti će prvenstveno biti usmjerene na razvoj programa društveno korisnog učenja i pripremu provedbe na partnerskim fakultetima. U proces će biti uključeni studenti, nastavnici i organizacije civilnog društva, s ciljem povezivanja akademskog znanja s konkretnim potrebama zajednice.

Cilj projekta je implementacijom društveno korisnog učenja među studentima i stručnjacima u području rane intervencije doprinijeti osnaživanju organizacija civilnog društva i kvaliteti obrazovanja budućih stručnjaka za međusektorsko i transdisciplinarno područje rane intervencije.

Dodatni doprinos projekta očituje se u zagovaranju i izgradnji sustava rane intervencije u djetinjstvu i senzibilizaciji lokalnih zajednica. U okviru projekta, oformit će se mreža udruga i sveučilišta kako bi se osigurala dugoročna provedba i koristi od društveno korisnog učenja za zajednicu.