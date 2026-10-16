Sveučilište u Zagrebu objavilo je imena dobitnika Rektorove nagrade za ak. god. 2025./2026.
Svečana dodjela Rektorove nagrade održat će se u petak 6. studenoga 2026. u 11 sati na Sveučilištu u Zagrebu (zgrada SEECEL-a), Radoslava Cimermana 88.
Na dan dodjele nagrada studenti trebaju doći pred veliku svečanu dvoranu najkasnije do 9.15 sati (južni ulaz br. 3). Za nagrađene radove iz kategorija d), e) i f), priznanja u ime grupe mogu preuzeti po 3 studentska predstavnika.
Prema Pravilniku o dodjeli Rektorove nagrade dobitnici Rektorove nagrade dužni su pripremiti postere svojih radova. Izložba postera nagrađenih radova održavat će se u SEECEL-u od 6. do 13. studenoga. Upute za izradu postera i predložak postera nalaze se na poveznicama na stranici Sveučilišta.
Za dobitnike nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad u a) kategoriji ‒ predviđena je novčana nagrada u iznosu od 200 eura po radu. U tu svrhu studenti trebaju ispuniti obrazac te ga dostaviti na e-adresu: amihalic@unizg.hr.
Čestitamo nagrađenim studentima!
Dobitnici Rektorove nagrade – Filozofski fakultet
(a) Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora)
Humanističke znanosti
- Josip Marijan – Postanak plemenite općine Turopoljske: transformacija jedne povlaštene grupe u razdoblju od 13. do 17. stoljeća
Društvene znanosti
- Luka Šimić i Lara Kroflin – Stavovi žena o emocionalnom ponašanju muškaraca u kontekstu partnerskih odnosa: kvantitativna i kvalitativna analiza
(b) Nagrada za timski znanstveni i umjetnički rad (tri do deset autora)
Društvene znanosti
- Ino Muslić, Paula Kubik, Lucija Malčić i Marko Balaško – Utjecaj facijalne sličnosti na procjenu atraktivnosti, inteligencije i osobina ličnosti
Dobitnici Rektorove nagrade za radove prijavljene putem drugih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu
(a) Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora)
- Ana Marinović – suautorica rada Mentalno zdravlje i mentalnozdravstvena pismenost studenata i studentica s obzirom na njihovu sportsku aktivnost (Kineziološki fakultet i Filozofski fakultet)
(b) Nagrada za timski znanstveni i umjetnički rad (tri do deset autora)
- Julija Žižić – suautorica rada CareFree: interdisciplinarni razvoj i evaluacija digitalnog sustava za olakšavanje prvog koraka prema stručnoj psihološkoj pomoći studentima (Fakultet elektrotehnike i računarstva i Filozofski fakultet)
(f) Nagrada za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici
- Ana Paula Novak – suautorica rada projekt Studentska prava u fokusu (Filozofski fakultet, Prirodoslovno-matematički fakultet i Pravni fakultet)
- Ivor Židak – suautor rada Projekt Kozmetika za mene: koža pamti (Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Medicinski fakultet, Prirodoslovno-matematički fakultet, Fakultet prometnih znanosti, Kineziološki fakultet, Filozofski fakultet i Pravni fakultet)
- Airi Ivetić i Greta Forko Kralj – suautorice rada Projekt Pauza: vrijeme za mene (Filozofski fakultet, Medicinski fakultet, Ekonomski fakultet i Muzička akademija)