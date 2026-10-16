Sveučilište u Zagrebu je raspisalo Natječaj za akademsku mobilnost u 2027. godini (prvi krug) – stavka a) odlazna mobilnost prema STRATEŠKIM PARTNERIMA, za mobilnost od 1. veljače do 31. prosinca 2027. Ova stavka Natječaja se raspisuje samo u prvome krugu.

Molimo pristupnike da pročitaju tekst Natječaja Sveučilišta u Zagrebu.

KRITERIJI za odabir kandidata na Filozofskome fakultetu

za odabir kandidata na Filozofskome fakultetu VAŽNO: Dio kandidata treba učitati i dodatnu dokumentaciju u online sustav (stavka: Dokumentacija na zahtjev sastavnice) sukladno Kriterijima .

Dio kandidata treba učitati i dodatnu dokumentaciju u online sustav (stavka: Dokumentacija na zahtjev sastavnice) sukladno . Natječaj Sveučilišta u Zagrebu

Rok za prijavu: cjelokupna dokumentacija se učitava online do zaključno 11. studenoga 2026. do 12 sati.