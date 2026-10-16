Sveučilište u Zagrebu je raspisalo Natječaj za akademsku mobilnost u 2027. godini (prvi krug) stavka mobilnost DOKTORSKIH STUDENATA (KOTIZACIJE za aktivno sudjelovanje na znanstveno-stručnim skupovima), a za mobilnosti od 1. veljače do kraja lipnja 2027. godine.

Molimo kandidate da pročitaju tekst Natječaja Sveučilišta u Zagrebu.

KRITERIJI za odabir kandidata na Filozofskome fakultetu

za odabir kandidata na Filozofskome fakultetu VAŽNO: Dio kandidata treba učitati i dodatnu dokumentaciju u online sustav (stavka: Dokumentacija na zahtjev sastavnice) sukladno Kriterijima. U slučaju da je riječ o više dokumenata potrebno ih je objediniti u jedan zbirni PDF dokument i učitati.

Dio kandidata treba učitati i dodatnu dokumentaciju u online sustav (stavka: Dokumentacija na zahtjev sastavnice) sukladno Kriterijima. U slučaju da je riječ o više dokumenata potrebno ih je objediniti u jedan zbirni PDF dokument i učitati. Natječaj Sveučilišta u Zagrebu

Rok za prijavu: cjelokupna dokumentacija se učitava online do zaključno 11. studenoga 2026. do 12 sati.

Napominjemo da se svaki kandidat može prijaviti za samo jednu mobilnost tijekom 2027. godine, neovisno o tome što će natječaj biti proveden u dva kruga.

Za mobilnosti koje su planirane za realizaciju nakon 1. srpnja 2027. planira se drugi krug natječaja u proljeće 2027. godine.